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Над Києвом було знищено понад 30 дронів Shahed: деталі нічної атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Над Києвом було знищено понад 30 дронів Shahed: деталі нічної атаки
Окупанти запустили на Київ іранські баражуючі боєприпаси Shahed
фото з відкритих джерел

Внаслідок падіння уламків дронів у столиці є руйнування та травмовані

За перші вісім днів травня російські окупанти вже здійснили чотири повітряні атаки на Київ. Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси Shahed, які атакували столицю з різних напрямків. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

В повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів.

«На жаль, за інформацією на даний момент, у місті є руйнування та травмовані. Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автівки. Відомо про травмованих. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях. Дані оперативного зведення постійно оновлюються і уточнюються», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Попередньо, унаслідок атаки постраждали троє людей. Падіння уламків зафіксовано у Солом'янському, Святошинському та Шевченківському районах.

Крім того, цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі. Унаслідок влучання сталася пожежа.

Генштаб ЗСУ повідомив, що уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

Теги: росія окупанти Київ війна безпілотник

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