Ізраїль та США створять технологію для захисту критичної інфраструктури від кібератак

Ізраїль та США вклали близько $4 млн у проєкти розвитку кібертехнологій для критично важливої інфраструктури

Двосторонній фонд урядів Ізраїлю та США для технологічних досліджень та розробок оголосив про вкладення близько $4 млн у проєкти розвитку кібертехнологій для критично важливої інфраструктури. Про це пише Ізраїль Сьогодні.

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Проєкти спрямовані на розробку засобів захисту від шкідливих кібератак та інноваційних рішень для захисту критично важливої інфраструктури, щоб задовольнити національні потреби Ізраїлю та США у сфері кібербезпеки.

«Різні об'єкти інфраструктури, такі як енергетичні комплекси, передові виробничі підприємства, малі та середні підприємства, а також морські порти та авіація, вимагають підтримки та ресурсів для впровадження інноваційних технологічних рішень з кіберзахисту», – пише видання.

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Так, Відділ розвитку та технологій міністерства внутрішньої безпеки США, Національний кіберпідрозділ Ізраїлю та Фонд BIRD спільно заснували програму BIRD Cyber для зміцнення кібербезпеки та захисту критично важливих об'єктів в Ізраїлі та США, які можуть стати мішенями кіберзагроз та щоденними спробами злому.

У межах нової програми рада директорів Фонду BIRD нещодавно схвалила інвестиції у чотири кіберпроєкти, які розроблятимуться спільно ізраїльськими та американськими компаніями. Вибрані проєкти були суворо перевірені адміністративним комітетом програми та радою директорів фонду.

Окрім загальної суми гранту, ці проєкти також отримають інвестиції від приватного сектору, що призведе до загального вкладення близько $10 млн.

Нагадаємо, хакерська група Anonymous спричинила кібератаку на групи, пов'язані з ядерною енергетикою в Японії. Їх дії – це протест проти скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.

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До слова, хакери навчилися зламувати комп’ютери через чипи Intel.