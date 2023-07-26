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Чи вистачить у США зброї для власної оборони? Пентагон відповів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи вистачить у США зброї для власної оборони? Пентагон відповів
Вашингтон завжди підтримуватиме рівень оборони своєї країни і водночас матиме змогу допомагати Києву
фото з відкритих джерел

США вистачить зброї й для допомоги Україні, й для власної армії 

Сполучені Штати мають достатню кількість озброєнь, щоб допомагати українським захисникам і водночас забезпечувати власну армію. Про це повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Вона розповіла, що кожен пакет оборонної підтримки для України «складається колегіально».

«Ми маємо зустрічі, на яких наші служби можуть зважити те, чи володіють, а потім, звичайно, секретар і голова розмовляють з президентом, та із Білим домом про те, що нам потрібно дати Україні», – зазначила Сінгх.

За словами представниці Пентагону, США завжди підтримуватимуть свою оборону та водночас матимуть можливість допомагати Україні.

«Ми з Україною надовго і тому збираємося продовжувати оцінювати, що можемо передати їм, не опускаючись нижче рівня нашої готовності», – додала спікерка.

Нагадаємо, що Пентагон оголосив про нову допомогу Україні на $400 млн. Україна отримає 23 бронетранспортери Stryker, а також додаткові боєприпаси для систем Patriot, Nasams і Himars.

До слова, за інформацією ЗМІ повільний контрнаступ України ставить Байдена в складне політичне становище. Рішення відвернутися від України і допустити навіть часткову перемогу Росії стане знаковим провалом зовнішньої політики чинного президента США.

Теги: США зброя Пентагон

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