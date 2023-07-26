Чи вистачить у США зброї для власної оборони? Пентагон відповів

Вашингтон завжди підтримуватиме рівень оборони своєї країни і водночас матиме змогу допомагати Києву

США вистачить зброї й для допомоги Україні, й для власної армії

Сполучені Штати мають достатню кількість озброєнь, щоб допомагати українським захисникам і водночас забезпечувати власну армію. Про це повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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Вона розповіла, що кожен пакет оборонної підтримки для України «складається колегіально».

«Ми маємо зустрічі, на яких наші служби можуть зважити те, чи володіють, а потім, звичайно, секретар і голова розмовляють з президентом, та із Білим домом про те, що нам потрібно дати Україні», – зазначила Сінгх.

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За словами представниці Пентагону, США завжди підтримуватимуть свою оборону та водночас матимуть можливість допомагати Україні.

«Ми з Україною надовго і тому збираємося продовжувати оцінювати, що можемо передати їм, не опускаючись нижче рівня нашої готовності», – додала спікерка.

Нагадаємо, що Пентагон оголосив про нову допомогу Україні на $400 млн. Україна отримає 23 бронетранспортери Stryker, а також додаткові боєприпаси для систем Patriot, Nasams і Himars.

До слова, за інформацією ЗМІ повільний контрнаступ України ставить Байдена в складне політичне становище. Рішення відвернутися від України і допустити навіть часткову перемогу Росії стане знаковим провалом зовнішньої політики чинного президента США.