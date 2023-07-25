Штучний інтелект маркуватиме створений контент водяними знаками

Сім компаній зобов’язалися розробити систему водяних знаків для всіх форм контенту, створених ШІ

Компанії штучного інтелекту зобов’язалися перед Білим домом позначати свій контент водяними знаками

Компанії-розробники штучного інтелекту, зокрема OpenAI, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) і Meta добровільно зобов’язалися перед Білим домом позначати свій контент водяними знаками. Цей крок покликаний зробити технологію безпечнішою. Про це пише Reuters.

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Сім компаній зобов’язалися розробити систему водяних знаків для всіх форм контенту – тексту, зображень, аудіо та відео, створених ШІ. Вони також пообіцяли ретельно тестувати системи перед випуском, інвестувати в кібербезпеку й ділитися інформацією про те, як зменшити ризики. Серед інших зобов’язань — розробка рішень ШІ для медичних досліджень та помʼякшення кліматичної кризи.

«Ми вітаємо лідерство президента в обʼєднанні технологічної індустрії, щоб виробити конкретні кроки, які допоможуть зробити штучний інтелект безпечнішим і кориснішим для суспільства», – заявили в Microsoft.

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Конгрес США наразі розглядає законопроєкт, який вимагатиме повідомляти, чи використовувався штучний інтелект для створення зображень або іншого контенту в політичній рекламі.

Президент Джо Байден також працює над розробкою указу та законодавства, що регулюватиме технології штучного інтелекту.

Нагадаємо, Нью-Йоркська поліція затримала першого наркоторговця, якого вдалося вирахувати за допомогою системи штучного інтелекту (ШІ) від компанії Rekor. Правоохоронці підписали контракт із компанією і тепер її нейромережа аналізує дані з 480 відеокамер на дорогах і повідомляє про підозрілі автомобілі.

Раніше в Австралії вченим вдалося створити електронний чип із клітинами людського мозку.

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До слова, понад 8500 авторів художньої літератури, нон-фікшн та поезії звернули увагу на серйозну проблему щодо використання їхніх творів без належного дозволу чи компенсації, штучними інтелектами, такими як ChatGPT, Bard, LLaMa та іншими.