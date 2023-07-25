Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Штучний інтелект маркуватиме створений контент водяними знаками

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Штучний інтелект маркуватиме створений контент водяними знаками
Сім компаній зобов’язалися розробити систему водяних знаків для всіх форм контенту, створених ШІ
фото з відкритих джерел

Компанії штучного інтелекту зобов’язалися перед Білим домом позначати свій контент водяними знаками

Компанії-розробники штучного інтелекту, зокрема OpenAI, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) і Meta добровільно зобов’язалися перед Білим домом позначати свій контент водяними знаками. Цей крок покликаний зробити технологію безпечнішою. Про це пише Reuters.

Сім компаній зобов’язалися розробити систему водяних знаків для всіх форм контенту – тексту, зображень, аудіо та відео, створених ШІ. Вони також пообіцяли ретельно тестувати системи перед випуском, інвестувати в кібербезпеку й ділитися інформацією про те, як зменшити ризики. Серед інших зобов’язань — розробка рішень ШІ для медичних досліджень та помʼякшення кліматичної кризи.

«Ми вітаємо лідерство президента в обʼєднанні технологічної індустрії, щоб виробити конкретні кроки, які допоможуть зробити штучний інтелект безпечнішим і кориснішим для суспільства», – заявили в Microsoft.

Конгрес США наразі розглядає законопроєкт, який вимагатиме повідомляти, чи використовувався штучний інтелект для створення зображень або іншого контенту в політичній рекламі.

Президент Джо Байден також працює над розробкою указу та законодавства, що регулюватиме технології штучного інтелекту.

Нагадаємо, Нью-Йоркська поліція затримала першого наркоторговця, якого вдалося вирахувати за допомогою системи штучного інтелекту (ШІ) від компанії Rekor. Правоохоронці підписали контракт із компанією і тепер її нейромережа аналізує дані з 480 відеокамер на дорогах і повідомляє про підозрілі автомобілі.

Раніше в Австралії вченим вдалося створити електронний чип із клітинами людського мозку.

До слова, понад 8500 авторів художньої літератури, нон-фікшн та поезії звернули увагу на серйозну проблему щодо використання їхніх творів без належного дозволу чи компенсації, штучними інтелектами, такими як ChatGPT, Bard, LLaMa та іншими.

Теги: штучний інтелект США технології

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Пентагону попросив партнерів перевірити свої запаси, щоб посилити українську ППО
«Рамштайн-14»: голова Пентагону повідомив результати зустрічі
18 липня, 22:00
17 липня Кремль заявив, що припиняє «зернову угоду»
Припинення «зернової угоди»: чи готові США супроводжувати кораблі з українським зерном
18 липня, 10:21
Джейк Салліван
США пояснили Росії наслідки зриву зернової угоди
16 липня, 23:48
Уламки безпілотника, який нібито впав у Курській області РФ
Вибухи у Кривому Розі та «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч
14 липня, 07:09
КНДР погрожує збивати американські літаки-розвідники
КНДР звинуватила США у порушенні повітряного простору й пригрозила наслідками
10 липня, 06:26
Україна продовжує отримувати підтримку від союзників
Американський лендліз тепер і під час Другої світової, відчуйте різницю
6 липня, 17:45
Директор ЦРУ Вільям Бернс
Директор ЦРУ закликав США знизити ризики в економічних відносинах з Китаєм
2 липня, 14:35
Сендс виконав головну роль у стрічці «Кімната з краєвидом». Загалом, актор знявся більш ніж у 150 фільмах
Зірку «Чорнокнижника» та «13 друзів Оушена» знайдено мертвим у горах Каліфорнії
28 червня, 08:17
Деякі офіційні особи НАТО розчаровані тим, що не отримали розвіддані
Розвідка США знала про плани Пригожина, але тримала їх у секреті: ЗМІ назвали причину
27 червня, 05:19

HiTech

Штучний інтелект маркуватиме створений контент водяними знаками
Штучний інтелект маркуватиме створений контент водяними знаками
Учені створили перший у світі чип із людським мозком
Учені створили перший у світі чип із людським мозком
Штучний інтелект допоміг поліції затримати злочинця завдяки його автомобілю
Штучний інтелект допоміг поліції затримати злочинця завдяки його автомобілю
Понад вісім тисяч письменників поскаржилися на штучний інтелект
Понад вісім тисяч письменників поскаржилися на штучний інтелект
Британія та Польща зроблять зенітну ракету із швидкістю понад 1000 м/с
Британія та Польща зроблять зенітну ракету із швидкістю понад 1000 м/с
Глава ООН попередив про ризики штучного інтелекту для глобального миру
Глава ООН попередив про ризики штучного інтелекту для глобального миру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
58K
Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
32K
Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон
28K
Служитимуть до 70 років? Путін змінив граничний вік для військових у запасі
25K
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години
14K
На Сумщині лунали вибухи

Новини

Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту