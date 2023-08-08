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У Китаї з’явилася цікава альтернатива кондиціонерам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Китаї з’явилася цікава альтернатива кондиціонерам
Нові наноплівки можуть значно зменшити кількість енергії, необхідної для охолодження будівель або транспортних засобів
фото: optica.org

При розробці винаходу науковці надихалися крилами метелика

Науковці Шеньчженського університету розробили спеціальні світловідбивні плівки, здатні охолодити будівлі у спеку. Про це пише Science Daily.

Нові плівки, які не поглинають світло, можна використовувати на зовнішніх поверхнях будівель, транспортних засобів та обладнання, щоб зменшити кількість енергії, необхідної для охолодження.

Як зазначається, плівки мають різний колір і за рахунок цього можуть відбивати певну кількість світла. Зараз вони створюються з тонких, з’єднаних докупи шарів срібла, але в майбутньому планується створення альтернативи з алюмінію. Це зробить винахід менш дорогим і дозволить масштабне виробництво.

Ідея винаходу базується на тому, що у спекотний літній день білий одяг здається прохолоднішим, ніж вбрання інших кольорів, оскільки цей колір відбиває, а не поглинає сонячне світло. Інші ж кольори, такі як синій або чорний, зазнають теплового ефекту, оскільки поглинають світло. Щоб уникнути цього ефекту нагрівання в кольорових охолоджуючих плівках, дослідники черпали натхнення з наноструктур у крилах метелика.

До прикладу, автомобіль, пофарбований синьою фарбою, здається синім, тому що він поглинає жовте світло і відбиває синє. Велика кількість поглинутого світла нагріває автівку. Водночас метелики роду Морфо мають насичений блакитний колір завдяки наноструктурі своїх крил. Конструкція охолоджуючої наноплівки імітує ці структури, створюючи яскраві кольори, які не поглинають світло, як традиційна фарба.

Щоб протестувати нову технологію, дослідники створили сині, жовті та безбарвні плівки, які вони помістили на відкритому повітрі в Шеньчженському університеті на такі поверхні, як дахи, автомобілі, тканина і мобільні телефони, з 9 ранку до 4 вечора як взимку, так і влітку.

Використовуючи термопарні датчики та інфрачервоні камери для вимірювання температури, вони виявили, що охолоджувальні плівки в середньому на 15 °C холодніші за поверхні, на яких їх розмістили взимку, і приблизно на 35 °C – влітку.

При цьому різниця в показниках охолодження залежала від часу перебування об'єктів на вулиці, а також типу поверхні, з якою порівнювали плівку.

Зокрема, виявилося, що, наприклад, синя версія плівки була приблизно на 26 °C холоднішою, ніж традиційна автомобільна фарба того самого відтінку на машині, що стояла на вулиці весь день. Автори підрахували, що якщо покрити автомобіль плівкою, на рік вдасться заощадити на кондиціонуванні 1377 МДж/м2.

Теги: кондиціонер технології наука

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