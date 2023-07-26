Російський винищувач атакував американський дрон: Пентагон відреагував

Сінгх: «Не можна виправдати переслідування безпілотників у районах проведення американських операцій»

РФ вчинила непрофесійно та небезпечно під час інциденту в Сирії, коли російський винищувач атакував американський безпілотник MQ-9 Reaper. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, цитує «Укрінформ».

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За її словами, Росія поінформована, де працює США, тому не можна виправдати переслідування безпілотників у районах проведення американських операцій.

«Я не можу говорити за росіян, чому вони продовжують таку небезпечну й непрофесійну поведінку. Але ми бачимо, я б сказала, посилення цієї поведінки», – прокоментувала Сінгх.

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Нагадаємо, учора російський винищувач пролетів за декілька метрів від американського безпілотника над Сирією та випустив по ньому сигнальні ракети.

Раніше, 18 липня, у ЗМІ з'явилась інформація, що в Сирії російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12.

До слова, британська авіація перехопила російський літак в Естонії. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю.