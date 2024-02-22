Росія вбиває українців ракетами з КНДР: оприлюднено докази (фото)

Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя

За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження

Росія атакує цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.

Унаслідок ворожих «прильотів» загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше ста цивільних – отримали тяжкі поранення.

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«Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві.

Тоді від ворожої атаки загинуло чотири мешканці столиці, ще понад 50 – перебувають у важкому стані. Крім того рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів.

Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення», – йдеться у повідомленні.

Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії.

Як повідомлялося, ракети Північної Кореї, які Росія вже кілька разів використовувала для ударів по Україні, містять компоненти американських та європейських компаній. Про це сказано у звіті Conflict Armament Research. Британська організація Conflict Armament Research (CAR) вивчила 290 компонентів уламків північнокорейської балістичної ракети, які знайшли у січні у Харкові.

Нагадаємо, щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) були використані Росією під час ракетних обстрілів території України.