Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд

Христина Петренко
glavcom.ua
Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд
На підприємстві виготовляють залізобетонні оборонні конструкції
фото: рух «Атеш»

Агенти руху «Атеш» виявили підпільне підприємство з виготовлення фортифікаційних споруд в окупованій Євпаторії

Українські партизани заявили у Telegram, що на підприємстві виготовляють залізобетонні конструкції, зокрема «зуби дракона» та протитанкові «їжаки».

Продукцію передають російським окупаційним військам, які продовжують будувати фортифікаційні споруди вздовж берегової лінії та адмінкордону з Херсонською областю.

Розташування знайденого партизанами підприємства
Розташування знайденого партизанами підприємства
фото: рух «Атеш»

«За нашою інформацією роботи на лінії оборони тривають у прискореному режимі. Удари по Джанкою та Бельбеку вкотре демонструють окупантам, що час їхнього вигнання з окупованих територій скоро настане», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що партизани потрапили на аеродром Єйська у Росії. Саме його загарбники використовують  для обстрілів по мирних містах України. Партизани розповіли про виконання комплексу дій в Єйську. Зокрема, підпілля провело розвідку аеродрому, який є одним зі стратегічно важливих об'єктів через те, що окупанти використовують його для атак по території України. Також вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію було передано Силам оборони.

Нагадаємо, партизани розвідали частину бригади в Забайкаллі, що воює проти України. Зібрано інформацію про вид та кількість техніки у бригаді й маршрути її пересування.

Читайте також: Партизани знайшли склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ у Криму (фото)

 

 

Теги: Атеш виготовлення партизани аеродром окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Cередньодобова кількість бойових зіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень
Російські окупанти посилили штурми на одному з напрямків
15 сiчня, 13:24
На одному з напрямків ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення
Сили оборони відбили понад 30 пекельних атак РФ на одному з напрямків – Генштаб
19 сiчня, 19:31
Скібіцький заявив, що завдяки мобілізації, Росії вдається поповнювати втрати
Скібіцький розповів, чи є в Росії ресурси для наступу на 2-3 напрямках
17 сiчня, 18:16
Російська піхота за підтримки бронетехніки безуспішно намагалася штурмувати позиції наших гвардійців
ЗСУ вгатили з дрона по машині з окупантами (відео)
21 сiчня, 07:59
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
31 сiчня, 23:30
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 22 населених пунктів Харківщини
Київщина і Черкащина після атаки дронів, на Донеччині пошкоджено газопровід: ситуація в регіонах
30 сiчня, 09:35
Українські воїни на Таврійському напрямку знищили 645 російських окупантів за минулу добу
Війська РФ на одному з напрямків зазнали найбільших втрат з початку року
Сьогодні, 13:57
У Харкові внаслідок атаки виникла сильна пожежа
Окупанти атакували Харків та область «Шахедами»: влада назвала наслідки
9 лютого, 23:40
Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії
Росіяни використовують Starlink на фронті: розвідка повідомила деталі
Вчора, 13:11

Події в Україні

У двох районах Криму пролунали вибухи
У двох районах Криму пролунали вибухи
Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд
Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд
Після публікації «Главкома» екснардеп отримав підозру за незаконну компенсацію за житло
Після публікації «Главкома» екснардеп отримав підозру за незаконну компенсацію за житло
Війська РФ на одному з напрямків зазнали найбільших втрат з початку року
Війська РФ на одному з напрямків зазнали найбільших втрат з початку року
Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки
Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки
Обстріл ТЕС на Дніпропетровщині, удар по Сумщині: ситуація в регіонах
Обстріл ТЕС на Дніпропетровщині, удар по Сумщині: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
13K
Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Вовка не здатним вершити правосуддя
8809
Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною
8133
Російські мова та контекст. Психологиня попередила українців
7333
Експрезидент Монголії звернувся до Путіна через скандальне інтерв'ю Карлсону
5868
Путін у пікантній позі: фото з карнавалу в Німеччині

Новини

Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Сьогодні, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Вчора, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Вчора, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11 лютого, 06:58

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua