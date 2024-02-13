Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд

Агенти руху «Атеш» виявили підпільне підприємство з виготовлення фортифікаційних споруд в окупованій Євпаторії

Українські партизани заявили у Telegram, що на підприємстві виготовляють залізобетонні конструкції, зокрема «зуби дракона» та протитанкові «їжаки».

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Продукцію передають російським окупаційним військам, які продовжують будувати фортифікаційні споруди вздовж берегової лінії та адмінкордону з Херсонською областю.

Розташування знайденого партизанами підприємства фото: рух «Атеш»

«За нашою інформацією роботи на лінії оборони тривають у прискореному режимі. Удари по Джанкою та Бельбеку вкотре демонструють окупантам, що час їхнього вигнання з окупованих територій скоро настане», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що партизани потрапили на аеродром Єйська у Росії. Саме його загарбники використовують для обстрілів по мирних містах України. Партизани розповіли про виконання комплексу дій в Єйську. Зокрема, підпілля провело розвідку аеродрому, який є одним зі стратегічно важливих об'єктів через те, що окупанти використовують його для атак по території України. Також вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію було передано Силам оборони.

Нагадаємо, партизани розвідали частину бригади в Забайкаллі, що воює проти України. Зібрано інформацію про вид та кількість техніки у бригаді й маршрути її пересування.