Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу з Кім Чен Ином під час візиту до КНДР 27 липня 2023

З серпня 2023 року було здійснено щонайменше 25 різних візитів до Наджина для завантаження боєприпасів з Північної Кореї, які доставлялися до Росії

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) виявив шляхи постачання зброї з Північної Кореї до Росії. Про це повідомляє Beyond Parallel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

CSIS вивчив супутникові знімки, зроблені з серпня 2023 року про перекидання великої кількості боєприпасів між Північною Кореєю і Росією.

За словами аналітиків, рух суден триває між Наджином у Північній Кореї та портом Дунай та Східний у Росії. Повідомляється, що в ході цих рейсів було перевезено понад 2,5 млн. артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З серпня 2023 року було здійснено щонайменше 25 різних візитів до Наджина для завантаження боєприпасів з Північної Кореї, які доставлялися до Росії. Крім того, щонайменше 19 «темних суден» – судів з відключеними системами АІС, щоб уникнути виявлення ззовні – відвідали порт Восточний у Росії як для розвантаження, так і для навантаження контейнерів із порту», – повідомили аналітики.

Як повідомлялося, Північна Корея передала Росії кілька мільйонів боєприпасів для артилерії.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас, передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття.