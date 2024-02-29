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Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу з Кім Чен Ином під час візиту до КНДР 27 липня 2023
фото з відкритих джерел

З серпня 2023 року було здійснено щонайменше 25 різних візитів до Наджина для завантаження боєприпасів з Північної Кореї, які доставлялися до Росії

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) виявив шляхи постачання зброї з Північної Кореї до Росії. Про це повідомляє Beyond Parallel.

CSIS вивчив супутникові знімки, зроблені з серпня 2023 року про перекидання великої кількості боєприпасів між Північною Кореєю і Росією.

За словами аналітиків, рух суден триває між Наджином у Північній Кореї та портом Дунай та Східний у Росії. Повідомляється, що в ході цих рейсів було перевезено понад 2,5 млн. артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

«З серпня 2023 року було здійснено щонайменше 25 різних візитів до Наджина для завантаження боєприпасів з Північної Кореї, які доставлялися до Росії. Крім того, щонайменше 19 «темних суден» – судів з відключеними системами АІС, щоб уникнути виявлення ззовні – відвідали порт Восточний у Росії як для розвантаження, так і для навантаження контейнерів із порту», – повідомили аналітики.

Як повідомлялося, Північна Корея передала Росії кілька мільйонів боєприпасів для артилерії.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас, передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття. 

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Теги: росія зброя Північна Корея

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