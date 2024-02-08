Хакери розвідки атакували програму керування дронами росіян

Російські сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже»

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели чергову успішну операцію. Атакували програму керування дронами, яку використовують російські загарбники. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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Як пояснили в розвідці, російські загарбники встановлюють вищезгаданий софт для перепрошивки своїх дронів марки DJI під потреби ведення бойових дій. Зокрема програмне забезпечення дозволяє ворогу:

налаштовувати пульти управління та створювати нові;

захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

Також через вебсервери російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий».

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«За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже – до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе», – додали в пресслужбі.

Наразі росіяни намагаються вирішити проблему, у тому ж числі шляхом переходу в ручний режим управління.

Раніше повідомлялося, що українські хакери атакували ІТ-компанію, що працювала на російську «оборонку».

Вказана компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.