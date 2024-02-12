Північна Корея оголосила про розробку нових снарядів для ракетної установки

КНДР з початку року проводить випробування крилатих ракет з «надвеликими» боєголовками та керованих снарядів калібру 240 мм

Північна Корея розробила нову балістичну систему керування реактивною системою залпового вогню і керовані снаряди. Про це пише Yonhap з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

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За інформацією Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA), в неділю Академія оборонних наук провела випробування нових керованих снарядів калібру 240 мм, аби оцінити їхню точність і переваги.

«Розробка керованих реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм і їхньої системи балістичного контролю якісно змінить сили реактивних систем залпового вогню нашої армії», – йдеться в повідомленні KCNA.

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Випробування керованого реактивного снаряда калібру 240 мм фото: KCNA

Північна Корея заявила, що останнє технічне вдосконалення допоможе переоцінити стратегічну цінність і корисність реактивної системи залпового вогню калібру 240 мм, а також підвищити роль такої зброї «на полі бою».

Нагадаємо, КНДР випробувала крилаті ракети з «надвеликими» боєголовками. Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї не уточнило конкретну кількість випробуваних ракет або подробиць їхньої роботи.

За повідомленням, ці випробування відбулися в момент, коли, за словами аналітиків, зенітно-ракетні технології є сферою, де Північна Корея може отримати вигоду від поглиблення військової співпраці з Росією. Зокрема, дві країни об’єднуються перед лицем їхньої окремої конфронтації зі США, що посилюється.

Стало відомо, що Кім Чен Ин готується окупувати Південну Корею.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян не вестиме жодних мирних перемовин з Сеулом, а навпаки посилюватиме армію й готуватиметься до окупації Південної Кореї у разі початку війни. У своїй промові лідер КНДР закликав службовців бути готовими до війни, підтримувати армію в повному бойовому тонусі та нарощувати військовий потенціал, аби отримати перевагу в силі над Півднем.