У столиці затриманий злодій погрожував підірвати гранатою поліцейських (фото, відео)

Під час обшуку в автівці підозрюваних поліцейські вилучили викрадене майно та інші речові докази

Спільники за допомогою лома відчинили вхідні двері, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження

У Києві під час затримання серійних квартирників один з підозрюваних погрожував підірвати гранатою оперативників. Про це повідомляє пресслужба у Головного управління Нацполіції у Києві.

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Як зазначається, під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку столичного главку та Дарницького управління поліції викрили двох місцевих жителів у вчиненні крадіжки із зоомагазину.

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За інформацією очільника поліції Києва Дмитра Шумейка, спільники за допомогою лома відчинили вхідні двері, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, після чого викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин. З його слів, надалі порушники погрузили викрадене в транспортний засіб та намагались поїхати, проте їх наздогнали співробітники поліції.

«36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце. Завдяки злагодженим та професійним діям оперативників карного розшуку боєприпас було перехоплено та розряджено, а зловмисника затримано», – повідомив Шумейко.

Під час обшуку в автівці підозрюваних поліцейські вилучили викрадене майно та інші речові докази, зазначили у поліції.

Обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. «Встановлено, що спільники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, крім того, один з них обвинувачується у вчиненні квартирних крадіжок, та його справа наразі слухається в суді», – вказали у поліції.

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«За процесуального керівництва окружної прокуратури ми повідомили фігурантам про підозру за частиною четвертою статті 185 - крадіжка, поєднана із проникненням та вчинена в умовах воєнного стану. Крім того, порушнику, який погрожував поліцейським гранатою, повідомлено про підозру за частиною першою статті 263 - незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, та за статтею 348 - посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція найбільшого покарання передбачає довічне позбавлення волі», – додав Шумейко.

Нагадаємо, під Києвом чоловік погрожував підірвати гранату в будинку.