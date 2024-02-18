Головна Світ Політика
search button user button menu button

Боррель заявив, що Україні буде протистояння нового типу з елементами із «Зоряних воєн»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Боррель заявив, що Україні буде протистояння нового типу з елементами із «Зоряних воєн»
Під час недавнього візиту в Україну Боррель відвідав фабрики з виготовлення безпілотників
фото з відкритих джерел

Головний європейський дипломат наголосив на необхідності швидше і більше підтримувати Україну

Війна в Україні стає дедалі більше технологічною і невдовзі в ній будуть елементи із «Зоряних війн», зокрема це стосується застосування на полі бою дронів та штучного інтелекту. Таку думку висловив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Це буде новий тип війни – з траншеями Першої світової війни і штучним інтелектом «Зоряних воєн», – спрогнозував головний європейський дипломат.

За його словами, під час недавнього візиту в Україну він відвідав фабрики з виготовлення безпілотників і не сумнівається, що майбутнє протистояння російській агресії визначатимуть дрони та застосування на полі бою штучного інтелекту.

Боррель також наголосив на необхідності швидше і більше підтримувати Україну, оскільки протистояння затягується.

Нагадаємо, українські військові можуть незабаром здобути новітні бойові дрони, які керуються за допомогою штучного інтелекту.

Раніше було названо чотири сценарії закінчення війни в Україні, серед них – застосування ядерної зброї. 

Теги: військові Україна війна Боррель виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кличко розповів, що в багатоповерхівці загинули четверо мирних киян та майже 40 людей постраждали
Кличко показав Боррелю наслідки ракетної атаки Росії по Києву (фото)
7 лютого, 20:04
Боррель: Путін розраховував на швидке падіння України та брак трансатлантичної підтримки
Боррель пояснив, що чекатиме Європу у разі припинення допомоги Україні
9 лютого, 11:50
Боррель переконаний, що у разі повторного наступу українці продовжать свою боротьбу проти РФ
Боррель припустив, коли Росія може піти у ще один великий наступ
13 лютого, 19:41

Політика

Боррель заявив, що Україні буде протистояння нового типу з елементами із «Зоряних воєн»
Боррель заявив, що Україні буде протистояння нового типу з елементами із «Зоряних воєн»
Німецький політик пояснив, чому Путін знищив Навального у день відкриття Мюнхенської конференції
Німецький політик пояснив, чому Путін знищив Навального у день відкриття Мюнхенської конференції
Китай запевнив Україну, що не продає зброю в РФ
Китай запевнив Україну, що не продає зброю в РФ
Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною: що сказав диктатор
Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною: що сказав диктатор
Bild з'ясувала, про що домовлялися Росія, США й Німеччина перед смертю Навального
Bild з'ясувала, про що домовлялися Росія, США й Німеччина перед смертю Навального
Британська розвідка: Соколова усунуто з поста командувача Чорноморського флоту РФ
Британська розвідка: Соколова усунуто з поста командувача Чорноморського флоту РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Полонені українські воїни в Авдіївці: Третя штурмова бригада зробила заяву
43K
Перерахунок пенсій: у кого виплати не зростуть
40K
Путін визнав: Україна для нього – питання життя і смерті
33K
«Перший досвід євроінтеграції». Соратник Зеленського оцінив провокації на польському кордоні
22K
DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці
14K
Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео

Новини

Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Сьогодні, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Сьогодні, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Вчора, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Вчора, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Вчора, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
16 лютого, 05:51

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua