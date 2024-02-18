Боррель заявив, що Україні буде протистояння нового типу з елементами із «Зоряних воєн»

Під час недавнього візиту в Україну Боррель відвідав фабрики з виготовлення безпілотників

Головний європейський дипломат наголосив на необхідності швидше і більше підтримувати Україну

Війна в Україні стає дедалі більше технологічною і невдовзі в ній будуть елементи із «Зоряних війн», зокрема це стосується застосування на полі бою дронів та штучного інтелекту. Таку думку висловив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

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«Це буде новий тип війни – з траншеями Першої світової війни і штучним інтелектом «Зоряних воєн», – спрогнозував головний європейський дипломат.

За його словами, під час недавнього візиту в Україну він відвідав фабрики з виготовлення безпілотників і не сумнівається, що майбутнє протистояння російській агресії визначатимуть дрони та застосування на полі бою штучного інтелекту.

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Боррель також наголосив на необхідності швидше і більше підтримувати Україну, оскільки протистояння затягується.

Нагадаємо, українські військові можуть незабаром здобути новітні бойові дрони, які керуються за допомогою штучного інтелекту.

Раніше було названо чотири сценарії закінчення війни в Україні, серед них – застосування ядерної зброї.