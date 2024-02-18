Російські хакери атакували ресурси українських медіа

Російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію

!8 лютого ресурси відомих українських медіа атакували російські хакери. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

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«Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію», – йдеться у повідомленні.

До урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники Української правди, Liga.net, Апострофу та Телеграфу.

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«Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські хакери на початку лютого намагалися зайти в електронні системи литовської армії, цю спробу помітили та зупинили.

Нагадаємо, хакери російської групи атакували користувачів України та Польщі за допомогою електронних листів.

Було виявлено факт розсилання протягом 15-25 грудня групою APT28 електронних листів з посиланнями на «документи», відвідування яких призводило до зараження комп’ютера шкідливими програмами. Об’єктом атаки, окрім користувачів з України, стали організації з Польщі.

До слова, офіційний сайт президентки Грузії Саломе Зурабішвілі зазнав хакерської атаки. Також про масові атаки на свої сайти заявили два опозиційні грузинські телеканали – Formula та Mtavari.