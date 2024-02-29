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Супутникові знімки зафіксували місце дислокації ще одного ворожого А-50

Діана Гасюк
glavcom.ua
Супутникові знімки зафіксували місце дислокації ще одного ворожого А-50
фото ілюстративне

Супутникові знімки Planet Labs за 29 лютого свідчать про те, що літак стоїть у російському місті Таганрог

Місце розташування ще одного літака А-50, який використовується російськими військами для розвідки у війні проти України було виявлено за допомогою супутникових знімків. Про це повідомляють «Схеми».

Супутникові знімки Planet Labs за 29 лютого свідчать про те, що літак стоїть у російському місті Таганрог, а саме в аеропорту «Таганрог-Південний». Він розташований усього у 130 км від лінії бойових дій у Донецькій області.

Супутникові знімки зафіксували місце дислокації ще одного ворожого А-50 фото 1

Також літак цього типу потрапляв на знімки на території летовища у вересні 2023 року та 15 лютого 2024-го.

При цьому на знімку 28 лютого в аеропорту його не було, що може свідчити про використання цього літака.

Супутникові знімки зафіксували місце дислокації ще одного ворожого А-50 фото 2

Як повідомлялося, Росія планує відновити виготовлення літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, які активно знищують ЗСУ. 

Нагадаємо, 15 лютого з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

Також 23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50. 

Теги: росія літак військові виготовлення

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