«Хрещена матір» штучного інтелекту вигадала бізнес за мільярд доларів: у чому його суть

Financial Times: Фей-Фей Лі створює стартап вартістю мільярд доларів за 4 місяці

Фей-Фей Лі, всесвітньо відома «хрещена мати штучного інтелекту», як її називають ЗМІ, запустила новий стартап під назвою World Labs, який лише за чотири місяці швидко досягнув вартості, що перевищує мільярд доларів. Мета World Labs – розробити штучний інтелект, здатний міркувати за допомогою обробки візуальних даних. Про це пише Financial Times.

Фей-Фей Лі зробила великий внесок у комп'ютерний зір – галузь штучного інтелекту, присвячену допомозі машинам в інтерпретації та розумінні візуальної інформації. Вона очолювала розробку ImageNet – великої візуальної бази даних, що використовується для досліджень у галузі розпізнавання візуальних об'єктів. З 2017 по 2018 рік Лі керувала відділом штучного інтелекту в Google Cloud, а зараз консультує робочу групу Білого дому щодо штучного інтелекту.

Новий проєкт Лі World Labs прагне використовувати людиноподібну обробку візуальних даних, щоб зробити штучний інтелект здатним до розвинених міркувань – це приблизно те, що намагається зробити OpenAI зі своїми моделями генеративного штучного інтелекту сімейства GPT. Неназваний венчурний інвестор, знайомий із роботою Лі, пояснив Financial Times: «World Labs розробляє модель, яка зможе аналізувати тривимірний фізичний світ, тобто це стосується розмірів об'єктів, того, де вони перебувають і що з ними відбувається у певний момент».

Стартап вже провів два раунди фінансування, останній з яких становив близько $100 млн за підтримки таких відомих венчурних фондів як Andreessen Horowitz та фонд штучного інтелекту Radical Ventures, партнером якого, до речі, Фей-Фей Лі стала минулого року.

У своєму нещодавньому виступі на конференції TED у квітні Лі розповіла про напрямок досліджень, над яким працюватиме її стартап. Йдеться про алгоритм, здатний екстраполювати зображення та текст у тривимірне середовище та, діючи на основі минулих тенденцій, прогнозувати майбутні дані, використовуючи концепцію «просторового інтелекту». Експерти зазначають, що ця технологія може істотно вплинути на такі області як робототехніка, доповнена реальність, віртуальна реальність та комп'ютерний зір.

Інвестиції в World Labs відображають загальну тенденцію сьогоднішнього дня, коли венчурні капіталісти прагнуть приєднатися до гучних і амбітних про'ктів у сфері штучного інтелекту, натхненні несподіваним успіхом OpenAI, чий проєкт швидко досяг оцінки, що перевищує $80 мільярдів.

До слова, Україна займається розробкою систем штучного інтелекту, які допоможуть керувати величезним флотом безпілотників.Зазначається, що розгортання дронів із підтримкою штучного інтелекту на лінії фронту допоможе подолати глушіння сигналу з боку росіян, а також дозволить БпЛА працювати у більших групах.