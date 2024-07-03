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Євросоюз збирається ввести мита на дешеві товари з AliExpress – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз збирається ввести мита на дешеві товари з AliExpress – FT
У 2023 році до ЄС з-за кордону прибуло два мільярди посилок із заявленою вартістю менше ніж 150 євро
фото з відкритих джерел

Згідно з чинними правилами ЄС, посилки, придбані онлайн з країн, що не входять до ЄС, не обкладаються митом, якщо їх вартість становить менш як 150 євро

Європейський Союз планує ввести мита на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів. Зокрема, серед них – Temu, Shein та AliExpress. Про це пише Financial Times.

Наприкінці липня Європейська комісія запропонує скасувати поточний поріг у 150 євро, нижче за який товари можна купувати без мит.

Згідно з чинними правилами ЄС, посилки, придбані онлайн з країн, що не входять до ЄС, не обкладаються митом, якщо їх вартість становить менш як 150 євро.

За даними Єврокомісії, у 2023 році до ЄС з-за кордону прибуло два мільярди посилок із заявленою вартістю менше ніж 150 євро. Єврокомісія зазначає, що «величезні обсяги електронної торгівлі мають митні органи на міцність».

Зокрема, ЄС обговорює скасування обмеження в рамках проекту митної реформи, запропонованого Єврокомісією у травні 2023 року, але тепер він може спробувати прискорити його прийняття, щоб протистояти сплеску дешевого імпорту.

Критики Shein та Temu у Сполучених Штатах вже скаржилися на те, що вони використовують звільнення від імпортного мита, щоб підірвати позиції конкурентів та уникнути митних перевірок своєї продукції. Така практика дозволяє обом компаніям пропонувати покупцям по всьому світу сукні всього за $8 і розумний годинник за $25.

Як повідомлялося, китайська компанія Alibaba, що володіє маркетплейсом AliExpress, перестала приймати рублі і не дозволяє оформити поставку в Росію.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

Теги: Китай обмеження бізнес торгівля Європейський союз

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