Обстріл Києва: росіяни влучили в будинок, є загиблий, чути крики людей (відео)

Ракетний терор у столиці: є загиблі, поранені та численні руйнування

Росіяни влучили в житловий будинок у Шевченківському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців», – зазначив Кличко.

Очевидці повідомляють, що під завалами підї'зду чути крити дітей.

Сьогодні, 8 липня, російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Київ. Уламки ракет впали у семи районах міста, спричинивши руйнування та пожежі. Про це інформує ДСНС.

«Сьогодні ранком ворог здійснив чергову атаку на Київ. Падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв. 1 загиблий, 2 травмовано, пожежа на площі 50 м.кв», – йдеться в повідомленні.

Наслідки ракетної атаки ДСНС

Найбільших пошкоджень зазнав бізнес-центр у Солом'янському районі, де загинула одна людина та двоє отримали поранення.

У Дарницькому районі уламок влучив у приватний житловий будинок, жінка отримала поранення руки.

У Деснянському районі горить будинок.

У Голосіївському районі пошкоджено гаражі та горять автомобілі.

Шевченківський район: пожежу на площі 1500 кв.м. ліквідовано об 11:55. На жаль, 5 осіб загинуло та 4 травмовано.

Попередньо, загальна кількість загиблих 8 осіб, ще 15 травмовано.

Ліквідація наслідків ДСНС

На місцях подій працюють рятувальні служби та медики. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху. Триває розбір завалів.

Розбір завалів ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. У Кривому Розі, попередньо, 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні.