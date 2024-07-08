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Обстріл Києва: росіяни влучили в будинок, є загиблий, чути крики людей (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Обстріл Києва: росіяни влучили в будинок, є загиблий, чути крики людей (відео)
Лікідація наслідків російської атаки
фото: ДСНС

 Ракетний терор у столиці: є загиблі, поранені та численні руйнування

Росіяни влучили в житловий будинок у Шевченківському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців», – зазначив Кличко.

Очевидці повідомляють, що під завалами підї'зду чути крити дітей.

Сьогодні, 8 липня, російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Київ. Уламки ракет впали у семи районах міста, спричинивши руйнування та пожежі. Про це інформує ДСНС.

«Сьогодні ранком ворог здійснив чергову атаку на Київ. Падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв. 1 загиблий, 2 травмовано, пожежа на площі 50 м.кв», – йдеться в повідомленні.

Наслідки ракетної атаки
Наслідки ракетної атаки
ДСНС

Найбільших пошкоджень зазнав бізнес-центр у Солом'янському районі, де загинула одна людина та двоє отримали поранення.

  • У Дарницькому районі уламок влучив у приватний житловий будинок, жінка отримала поранення руки.
  • У Деснянському районі горить будинок.
  • У Голосіївському районі пошкоджено гаражі та горять автомобілі.
  • Шевченківський район: пожежу на площі 1500 кв.м. ліквідовано об 11:55. На жаль, 5 осіб загинуло та 4 травмовано. 
  • Попередньо, загальна кількість загиблих 8 осіб, ще 15 травмовано.
Ліквідація наслідків
Ліквідація наслідків
ДСНС

На місцях подій працюють рятувальні служби та медики. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху. Триває розбір завалів.

Розбір завалів
Розбір завалів
ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. У Кривому Розі, попередньо, 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні.

Теги: пожежа росіяни поранення ворог евакуація жінка будинок обстріл бізнес Віталій Кличко росія уламки ракет

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