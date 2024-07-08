Комуністична партія Китаю анонсували, що ці 50 нових стандартів АІ сприятимуть та заохочуватимуть стандарти в інформаційній екосистемі близько 1000 китайських компаній

Штучний інтелект як інструмент ідеології (на прикладі Китаю)

Китай і надалі активно розбудовує цифрову диктатуру за громадянами. З метою контролю суспільства він запроваджує 50 нових стандартів АІ.

У тому числі ідеологічних. Як це працюватиме?

Комуністична партія Китаю анонсували, що ці 50 нових стандартів АІ сприятимуть та заохочуватимуть стандарти в інформаційній екосистемі близько 1000 китайських компаній.

Генеруючі моделі АІ будуть зобов'язані створювати і підтримувати у соцмережах наративи про соціалістичні ідеали Китаю.

Паралельно оператори центрів обробки даних спершу ідентифікуватимуть інакомислячих, а потім захищатимуть користувачів від цих несумлінних суб'єктів.

Пишуть, що це буде виключно захист від контенту (такий собі тіньовий бан).

Але знаючи як працюють китайські спецслужби не виключаю, що крім тіньового банку інакомислячі отримають ще й фізичний «бан».

Китай швидкими кроками рухається до цифрової диктатури, яка контролюватиме кожну думку громадян.

Спостерігаймо за цими водночас не безпечними і цікавими процесами.