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Уряд виділив понад 2 млрд грн на відновлення доріг у восьми областях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд виділив понад 2 млрд грн на відновлення доріг у восьми областях
Гроші на ремонт доріг буде виділено з резервного фонду держбюджету
фото з відкритих джерел

Вісім областей України отримують 2,39 млрд грн на відновлення доріг місцевого значення

Кабінет міністрів виділив з державного бюджету 2,39 млрд грн на відновлення доріг місцевого значення. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

«Виділено із резервного фонду держбюджету 2 млрд 386 млн 321,634 тис. гривень для здійснення заходів, пов'язаних із відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб ЗСУ, обласним державним адміністраціям (для обласних військових адміністрацій)», – написав він.

Як зазначила пресслужба Мінекономіки, гроші підуть на відновлення автошляхів у прикордонних та прифронтових регіонах.

Перелік областей, які отримають гроші:

  • Дніпропетровська область – 196,4 млн грн;
  • Донецька область – 324,5 млн грн;
  • Запорізька область – 350 млн грн;
  • Миколаївська область – 307,1 млн грн;
  • Сумська область – 222,2 млн грн;
  • Харківська область – 502,95 млн грн;
  • Херсонська область – 224,3 млн грн;
  • Чернігівська область – 258,79 млн грн.

«Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує, починаючи з 2025 року, поступово повернути гроші з Дорожнього фонду на дороги. Про це повідомляється у бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру учасникам угруповання, яке за даними слідства, розікрало 10 млн грн на ремонті доріг у столиці.

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Теги: гроші фінансування Кабмін дороги уряд

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