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«Нова пошта» відновила роботу після масштабного збою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Нова пошта» відновила роботу після масштабного збою
Робота всіх клієнтських систем та сервісів компанії відновлена
фото: Facebook/«Нова пошта»

Збій в роботі системи з обслуговування клієнтів стався через деякі програмні оновлення

Вранці 19 липня компанія «Нова пошта» зіткнулася з проблеми через технічний збій. Однак роботу всіх клієнтських систем та сервісів вже вдалося відновити. Про це повідомила пресслужба логістичної компанії

Зокрема, збій стався в роботі системи з обслуговування клієнтів через деякі програмні оновлення.

«Причини вже зʼясовані. Роботу буде відновлено найближчим часом», – йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, компанія «Нова пошта» стала поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.

Як повідомлялося, Росія ракетним ударом по Одесі знищила депо і вантажне відділення «Нової пошти» та понад 900 посилок на три мільйони гривень.

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Теги: Нова пошта бізнес пошта

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