«Нова пошта» відновила роботу після масштабного збою

Робота всіх клієнтських систем та сервісів компанії відновлена

Збій в роботі системи з обслуговування клієнтів стався через деякі програмні оновлення

Вранці 19 липня компанія «Нова пошта» зіткнулася з проблеми через технічний збій. Однак роботу всіх клієнтських систем та сервісів вже вдалося відновити. Про це повідомила пресслужба логістичної компанії

Зокрема, збій стався в роботі системи з обслуговування клієнтів через деякі програмні оновлення.

«Причини вже зʼясовані. Роботу буде відновлено найближчим часом», – йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, компанія «Нова пошта» стала поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.

Як повідомлялося, Росія ракетним ударом по Одесі знищила депо і вантажне відділення «Нової пошти» та понад 900 посилок на три мільйони гривень.