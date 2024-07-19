«Нова пошта» відновила роботу після масштабного збою
Збій в роботі системи з обслуговування клієнтів стався через деякі програмні оновлення
Вранці 19 липня компанія «Нова пошта» зіткнулася з проблеми через технічний збій. Однак роботу всіх клієнтських систем та сервісів вже вдалося відновити. Про це повідомила пресслужба логістичної компанії
Зокрема, збій стався в роботі системи з обслуговування клієнтів через деякі програмні оновлення.
«Причини вже зʼясовані. Роботу буде відновлено найближчим часом», – йшлося в повідомленні.
Нагадаємо, компанія «Нова пошта» стала поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.
Як повідомлялося, Росія ракетним ударом по Одесі знищила депо і вантажне відділення «Нової пошти» та понад 900 посилок на три мільйони гривень.
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