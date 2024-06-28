МВФ затвердив виділення Україні траншу у $2,2 млрд

У травні Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд

МВФ: У першому кварталі 2024 року економіка України виявилася більш стійкою, ніж очікувалося, зі стабільним зростанням

Міжнародний валютний фонд затвердив виділення Україні траншу розміром у $2,2 млрд, які спрямують на підтримку державного бюджету. Про це йдеться на сайті МВФ.

Транш надійде у межах чотирирічної Програми розширеного фінансування (EFF). У МВФ зауважили, що це вже четвертий її перегляд, і підкреслили: показники України залишаються високими, попри складні умови.

«Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня були виконані, а всі структурні контрольні показники до кінця червня були виконані вчасно або з короткою затримкою», – заявили у МВФ.

Там додають, що у першому кварталі 2024 року економіка виявилася більш стійкою, ніж очікувалося, зі стабільним зростанням, продовженням зниження інфляції та підтриманням достатніх резервів.

Однак прогнози на решту року та на 2025 рік погіршилися після третього перегляду EFF, здебільшого через руйнівні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та невизначеність щодо тривалості війни. МВФ зауважили, що загалом прогноз залишається «надзвичайно невизначеним».

Нагадаємо, у травні Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд. За словами Шмигаля, Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду, тож Україна отримає $2,2 млрд, після затвердження Виконавчою радою МВФ.

Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, що Україні потрібно $42 млрд бюджетної підтримки цього року, оскільки вона продовжує боротися проти РФ.