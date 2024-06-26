Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Нардепи потішили переселенців

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Нардепи потішили переселенців
фото:genevasolutions.news

Парламентська комісія ініціювала визначення суми компенсацій українцям, які втратили житло або готові відмовитись від житла на тимчасово окупованих територіях

Українці, які мають вціліле або пошкоджене житло на окупованій території або у зоні бойових дій, і які переїхали на контрольовану Україною територію, зараз не можуть претендувати на компенсації за програмою «єВідновлення», проте влада шукає вихід. Про це «Главкому» повідомив голова тимчасової комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від російської агресії «Слуга народу», народний депутат Павло Фролов.

Експерт зазначає, що зараз переселенці з Сєвєродонецька фактично перебувають у гіршій ситуації, ніж ті громадяни, житло яких постраждало у Київській чи Львівській областях.

«Тому, з точки зору справедливості, звісно, люди з окупованих територій мають претендувати на компенсацію за втрачене житло серед перших», – пояснює логіку ТСК Фролов.

Голова комісії зауважив, що існуюча програма «єВідновлення» успішно працює, 58 тис. українських родин вже отримали кошти, у тому числі, близько три тис. – за повністю зруйноване житло. Докази, які збираються в рамках цієї програми, можуть використовуватися для подачі заяви до Міжнародного реєстру збитків.

Нардеп пояснив, що ця програма стосується компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло на підконтрольній території і фінансується з держбюджету з подальшою компенсацією міжнародними партнерами, які верифікували та фактично погоджували головні аспекти «єВідновлення». А щодо окупованих територій поки такого узгодження та концепції немає.

Тому, зазначає Фролов, очолювана ним парламентська комісія ініціювала визначення суми компенсацій українцям, які втратили житло або готові відмовитись від житла на тимчасово окупованих територіях, а також збір інформації про кількість таких постраждалих.

Як пояснив експерт, обласні військові адміністрації, до адміністративних кордонів яких входять окуповані території, мають організувати збір, оцінку та узагальнення інформації про зруйноване та пошкоджене житло та орієнтовні розміри завданих збитків. Це треба робити для більш предметних та аргументованих переговорів із західними партнерами, іноземними державами та міжнародними організаціями щодо напрацювання потенційних рішень та джерел фінансування таких виплат.

Тож, на думку голови комісії, вже зараз треба починати опитувати українців, хто з них готовий відмовитись від свого вцілілого в окупації житла, оцінювати його вартість, навіть під поки невизначені перспективи отримання коштів. Стосовно вцілілого житла, яке у багатьох українців просто було відібрано окупантами, наразі немає визнаного міжнародними організаціями правового механізму компенсацій, джерел фінансування та порядку відмови від права власності на користь держави Україна, зазначає експерт.

«Тому ми й започаткували роботу зі створення системи верифікації та підтвердження даних про потенційну кількість та вартість такого житла», - пояснив голова комісії.

Фролов застеріг він махінацій з житлом, зазначивши, що коли людина відмовиться від права власності в обмін на потенційні компенсації та відшкодування вартості цієї квартири, вона не зможе надалі залишити її у себе чи зберегти право власності. Проте, визнає нардеп, Україна не зможе контролювати, хто реально користується цією квартирою - до повернення контролю української влади та деокупації наших територій це знатиме лише терористична влада на тимчасово окупованих територіях.

Нардеп застеріг, щоб люди не спішили вже завтра писати заяву про відмову від квартири в окупації і отримувати кошти або нове житло, бо  держава поки не знайшла ресурси і механізми для цього процесу.

«Це тільки початок. Плюс неминуче постане питання пріоритетів: постраждалих дуже багато, зруйнованого житла – також», – підсумував експерт.

Нагадаємо, у Гаазі відкрився Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ,  може подати заяву на відшкодування. Станом на 3 квітня заявки на компенсацію подали вже 200 українців. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіло, як українці можуть подати заяву до реєстру збитків.

Як повідомлялося, влада Запоріжжя планує відновити зруйновані багатоповерхівки, аби показати, що українці сильніші за окупантів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

До слова, Маріупольська міська рада виграла позов проти Росії за знищення майна комунального підприємства «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у Господарському суді Донецької області. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко. Суд визначив суму відшкодування у 14 млн євро. Зокрема, це перша успішна справа правозахисної ініціативи Mariupol Justice.

Читайте також: Як продати квартиру в окупації? Депутати пропонують вихід

Теги: обмін гроші військові держава фінансування житло Україна окуповані території влада переселенці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр мріяв стати військовим хірургом і вирішив поєднати навчання зі службою
Завжди був там, де мусив. Згадаймо наймолодшого із «Госпітальєрів» Олександра Кучерявенка
31 травня, 09:00
У собівартості хліба простої рецептури електрика складає 50 копійок, а за виробництва цього ж хліба на генераторі – 1,5 грн
Українців попередили про суттєве підвищення цін на хліб: з чим це пов'язано
10 червня, 12:01
США стежить за навчаннями росіян на Карибах
США відправляють кораблі до берегів Куби для стеження за флотом Росії
11 червня, 10:22
12 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень
Через негоду знеструмлено 237 населених пунктів у шести областях України
12 червня, 11:09
Під націоналізацію потрапили навчальний корпус, гараж та велика земельна ділянка Яценюка у Ялті
У Криму окупанти привласнили активи Яценюка та Джамали
12 червня, 12:34
Від отриманих поранень і тортур серце Олега зупинилось на 36-му році життя. Його прах був розвіяний побратимами над Дніпром
Столичному ліцею присвоїли імʼя легендарного комбата-азовця Олега Мудрака
13 червня, 19:13
Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку по всій території країни
Масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин
15 червня, 09:40
Правопорушнику загрожує до п’яти років обмеження волі
Побиття ветерана війни в Києві: 17-річний хлопець отримав підозру
23 червня, 10:59
На зварених металевих листах обважування можна побачити фрази «З нами Бог» та «Герої»
ЗСУ захопили російський танк із промовистими написами й символікою
22 червня, 16:56

Особисті фінанси

Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Нардепи потішили переселенців
Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Нардепи потішили переселенців
Хто з українців може отримати надбавки до пенсії: роз’яснення фахівців
Хто з українців може отримати надбавки до пенсії: роз’яснення фахівців
«У нас величезна діра в бюджеті». Гетманцев висловився про податки
«У нас величезна діра в бюджеті». Гетманцев висловився про податки
Як ощадливо користуватися кондиціонером: поради від Yasno
Як ощадливо користуватися кондиціонером: поради від Yasno
Перепризначення пільг та субсидій: кому необхідно оновити дані у Пенсійному фонді
Перепризначення пільг та субсидій: кому необхідно оновити дані у Пенсійному фонді
Що потрібно зробити протягом десяти днів, щоб зберегти пенсію: роз’яснення
Що потрібно зробити протягом десяти днів, щоб зберегти пенсію: роз’яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
15K
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7487
Як вступ України до ЄС руйнує плани Путіна
5933
КДБ працевлаштувало його в Києві. Що відомо про митрополита, якого Україна видала Москві
5191
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч

Новини

Українська делегація ПАРЄ вимагає посилення санкцій проти російського газу та сталі
Сьогодні, 15:58
Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
Сьогодні, 06:03
Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Сьогодні, 04:55

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua