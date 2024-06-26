Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Нардепи потішили переселенців

Парламентська комісія ініціювала визначення суми компенсацій українцям, які втратили житло або готові відмовитись від житла на тимчасово окупованих територіях

Українці, які мають вціліле або пошкоджене житло на окупованій території або у зоні бойових дій, і які переїхали на контрольовану Україною територію, зараз не можуть претендувати на компенсації за програмою «єВідновлення», проте влада шукає вихід. Про це «Главкому» повідомив голова тимчасової комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від російської агресії «Слуга народу», народний депутат Павло Фролов.

Експерт зазначає, що зараз переселенці з Сєвєродонецька фактично перебувають у гіршій ситуації, ніж ті громадяни, житло яких постраждало у Київській чи Львівській областях.

«Тому, з точки зору справедливості, звісно, люди з окупованих територій мають претендувати на компенсацію за втрачене житло серед перших», – пояснює логіку ТСК Фролов.

Голова комісії зауважив, що існуюча програма «єВідновлення» успішно працює, 58 тис. українських родин вже отримали кошти, у тому числі, близько три тис. – за повністю зруйноване житло. Докази, які збираються в рамках цієї програми, можуть використовуватися для подачі заяви до Міжнародного реєстру збитків.

Нардеп пояснив, що ця програма стосується компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло на підконтрольній території і фінансується з держбюджету з подальшою компенсацією міжнародними партнерами, які верифікували та фактично погоджували головні аспекти «єВідновлення». А щодо окупованих територій поки такого узгодження та концепції немає.

Тому, зазначає Фролов, очолювана ним парламентська комісія ініціювала визначення суми компенсацій українцям, які втратили житло або готові відмовитись від житла на тимчасово окупованих територіях, а також збір інформації про кількість таких постраждалих.

Як пояснив експерт, обласні військові адміністрації, до адміністративних кордонів яких входять окуповані території, мають організувати збір, оцінку та узагальнення інформації про зруйноване та пошкоджене житло та орієнтовні розміри завданих збитків. Це треба робити для більш предметних та аргументованих переговорів із західними партнерами, іноземними державами та міжнародними організаціями щодо напрацювання потенційних рішень та джерел фінансування таких виплат.

Тож, на думку голови комісії, вже зараз треба починати опитувати українців, хто з них готовий відмовитись від свого вцілілого в окупації житла, оцінювати його вартість, навіть під поки невизначені перспективи отримання коштів. Стосовно вцілілого житла, яке у багатьох українців просто було відібрано окупантами, наразі немає визнаного міжнародними організаціями правового механізму компенсацій, джерел фінансування та порядку відмови від права власності на користь держави Україна, зазначає експерт.

«Тому ми й започаткували роботу зі створення системи верифікації та підтвердження даних про потенційну кількість та вартість такого житла», - пояснив голова комісії.

Фролов застеріг він махінацій з житлом, зазначивши, що коли людина відмовиться від права власності в обмін на потенційні компенсації та відшкодування вартості цієї квартири, вона не зможе надалі залишити її у себе чи зберегти право власності. Проте, визнає нардеп, Україна не зможе контролювати, хто реально користується цією квартирою - до повернення контролю української влади та деокупації наших територій це знатиме лише терористична влада на тимчасово окупованих територіях.

Нардеп застеріг, щоб люди не спішили вже завтра писати заяву про відмову від квартири в окупації і отримувати кошти або нове житло, бо держава поки не знайшла ресурси і механізми для цього процесу.

«Це тільки початок. Плюс неминуче постане питання пріоритетів: постраждалих дуже багато, зруйнованого житла – також», – підсумував експерт.

Нагадаємо, у Гаазі відкрився Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування. Станом на 3 квітня заявки на компенсацію подали вже 200 українців. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіло, як українці можуть подати заяву до реєстру збитків.

Як повідомлялося, влада Запоріжжя планує відновити зруйновані багатоповерхівки, аби показати, що українці сильніші за окупантів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

До слова, Маріупольська міська рада виграла позов проти Росії за знищення майна комунального підприємства «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у Господарському суді Донецької області. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко. Суд визначив суму відшкодування у 14 млн євро. Зокрема, це перша успішна справа правозахисної ініціативи Mariupol Justice.

Читайте також: Як продати квартиру в окупації? Депутати пропонують вихід