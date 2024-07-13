Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нестача робочих рук: українські фрукти та ягоди стануть дорожчими

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нестача робочих рук: українські фрукти та ягоди стануть дорожчими
В Україні можуть зрости ціни на овочі та фрукти
фото: Юлія Хоменко,glavcom.ua

Нестача робочих рук в Україні загрожує подорожчанням фруктів та ягід

За прогнозами аналітика УКАБ Максима Гопки, нестача робочих рук в Україні може призвести до зниження попиту на державні гранти для садівництва, ягідництва та теплиць. Це пов'язано з тим, що умови гранту передбачають обов'язкове працевлаштування певної кількості постійного та сезонного персоналу.

«Адже умови гранту прописують певні обов’язкові нормативи з працевлаштування постійного та сезонного персоналу»,– пояснив він. 

Через мобілізацію та відтік робочої сили з країни, аграрії зіштовхуються з дефіцитом працівників на всіх етапах виробництва – від посадки до збору та продажу врожаю. Це може призвести до збільшення часу на всі процеси, зокрема на збирання врожаю, та, як наслідок, до зростання цін на фрукти та ягоди. Експерти попереджають, що у середньостроковій перспективі нестача робочої сили суттєво вплине на ціноутворення на ринку фруктів та ягід.

Нагадаємо, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг, що на 40% нижче, ніж тиждень тому. 

Читайте також: Уже можна! Високий сезон кавунів: ціни, сорти та нітрати
Теги: бізнес спека аграрії хімікати фрукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак 787 Dreamliner
Масштабний брак у літаках Boeing. Reuters дізналося про нову проблему в компанії
15 червня, 10:24
Мером Києва Кличко став у 2014 році
«Серце просить» віддати гроші Кличку. Хто фінансує партію «Удар»? Партійна каса
24 червня, 09:30
Новий електрокар значно перевищуватиме середню ціну продажу Ferrari
Ferrari планує випустити свій перший електромобіль
20 червня, 08:49
Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати за 52 млн
Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати за 52 млн
28 червня, 16:23
Спека накрила Пакистан минулими вихідними
У Пакистані через аномальну спеку загинули майже 600 людей
28 червня, 07:01
Нещодавно Україна пом’якшила валютні обмеження
Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – Меморандум з МВФ
1 липня, 15:56
Спекотна погода, місцями дощ: прогноз погоди на 9 липня
Спекотна погода, місцями дощ: прогноз погоди на 9 липня
9 липня, 04:47
Половина жителів України заробляє менше прожиткового мінімуму
Майже половина українців заробляє менше ніж 10 тисяч: статистика
11 липня, 07:00
Пекучі температури цього року частково спричинені Ель-Ніньйо
Цьогорічна спека встановила новий світовий рекорд
Сьогодні, 13:33

Особисті фінанси

Нестача робочих рук: українські фрукти та ягоди стануть дорожчими
Нестача робочих рук: українські фрукти та ягоди стануть дорожчими
Сезонний бум: ціни на овочі, фрукти та ягоди на «Шуварі» обвалилися
Сезонний бум: ціни на овочі, фрукти та ягоди на «Шуварі» обвалилися
Уряд заморозив прожитковий мінімум: як це вплине на розмір соцвиплат
Уряд заморозив прожитковий мінімум: як це вплине на розмір соцвиплат
Майже половина українців заробляє менше ніж 10 тисяч: статистика
Майже половина українців заробляє менше ніж 10 тисяч: статистика
Ціни на кавуни обвалилися через низький попит та спеку
Ціни на кавуни обвалилися через низький попит та спеку
До українського легіону у Польщі готові записатися сотні українських чоловіків
До українського легіону у Польщі готові записатися сотні українських чоловіків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
35K
Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків
19K
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
12K
Мобілізований Вакарчук вирушає у світовий благодійний тур
5686
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Сьогодні, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Сьогодні, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Сьогодні, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua