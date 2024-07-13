Нестача робочих рук: українські фрукти та ягоди стануть дорожчими

В Україні можуть зрости ціни на овочі та фрукти

Нестача робочих рук в Україні загрожує подорожчанням фруктів та ягід

За прогнозами аналітика УКАБ Максима Гопки, нестача робочих рук в Україні може призвести до зниження попиту на державні гранти для садівництва, ягідництва та теплиць. Це пов'язано з тим, що умови гранту передбачають обов'язкове працевлаштування певної кількості постійного та сезонного персоналу.

«Адже умови гранту прописують певні обов’язкові нормативи з працевлаштування постійного та сезонного персоналу»,– пояснив він.

Через мобілізацію та відтік робочої сили з країни, аграрії зіштовхуються з дефіцитом працівників на всіх етапах виробництва – від посадки до збору та продажу врожаю. Це може призвести до збільшення часу на всі процеси, зокрема на збирання врожаю, та, як наслідок, до зростання цін на фрукти та ягоди. Експерти попереджають, що у середньостроковій перспективі нестача робочої сили суттєво вплине на ціноутворення на ринку фруктів та ягід.

Нагадаємо, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг, що на 40% нижче, ніж тиждень тому.