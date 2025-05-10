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Словацька компанія анонсувала продаж літаючих авто

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Словацька компанія анонсувала продаж літаючих авто
Компанія Klein Vision оголосила, що продаж літаючих спорткарів розпочнеться в 2026 році
фото: Klein Vision

Aircar здатен перетворюватися з автомобіля в літак за 80 сек. і має потенціал для подолання відстані до 1000 км у повітрі

Словацька компанія Klein Vision оголосила, що її інноваційні літаючі спорткари Aircar будуть доступні для покупки вже наступного року. Про це повідомляє BBC TopGear, передає «Главком».

Зазначається, що Aircar здатен перетворюватися з автомобіля в літак за 80 сек. і має потенціал для подолання відстані до 1000 км у повітрі. Він здатний досягати максимальних швидкостей до 250 км/год у повітрі та 200 км/год на дорозі. Ціна такого інноваційного транспортного засобу складе $1 млн, що робить його доступним лише для певної категорії покупців.

Компанія Klein Vision оголосила, що продаж літаючих спорткарів розпочнеться в 2026 році. Протягом цього часу компанія має намір провести додаткові тестові польоти та завершити всі необхідні сертифікаційні процедури. Перші покупці зможуть отримати свої автомобілі в наступному році після завершення усіх етапів перевірки та визнання їх льотної придатності.

Прототип Aircar вже успішно пройшов понад 500 тестових польотів, що засвідчує його надійність і готовність до комерційного запуску. Програма сертифікації цього транспорту передбачає отримання спеціального сертифікату льотної придатності, який дозволить вийти на ринок з офіційно затвердженим продуктом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у квітні продажі автомобілів Tesla різко впали на деяких європейських ринках. Така тенденція спостерігається з початку року.

Деякі європейці почали купувати більше китайських електромобілів, водночас частина протестує проти поглядів та дій мільярдера та соратника президента США Ілона Маска.

Tesla стикається з низкою проблем у Європі. У компанії невелика лінійка моделей. Європейські в китайські конкуренти-автовиробники випускають часто дешевші електромобілі.

Теги: Словаччина ринок літак автомобіль

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