Глава OpenAI зайнявся масовим скануванням очей американців

Зараз мережа World налічує 26 млн зареєстрованих користувачів

Цього тижня у США відкрилися роздрібні точки для збирання біометричних даних – сканування райдужної оболонки ока. Мета – надати користувачам унікальний цифровий ідентифікатор для авторизації на сумісних платформах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNBC.

На основі зібраних даних генерується унікальний код IrisCode. Як заохочення люди, які пройшли ідентифікацію, отримують кілька криптовалют World (WLD). Після проходження верифікації отриманий World ID можна застосовувати для входу до різних онлайн-сервісів. Серед платформ, що підтримуються, на даний момент – Minecraft, Reddit, Telegram, Shopify і Discord.

Центри ідентифікації відкриті в Остіні, Атланті, Лос-Анджелесі, Нешвіллі, Майамі та Сан-Франциско. Компанія також оголосила про партнерство з Visa, плануючи влітку випуск картки World Visa, яка буде доступна лише ідентифікованим користувачам. Крім того, сервіс онлайн-знайомств Tinder запустить пілотний проєкт із використання World ID для перевірки віку користувачів.

Проєкт World розроблено стартапом Tools for Humanity, заснованим Альтманом. Компанія залучила понад $140 млн інвестицій, сягнувши позначки $1 млрд у 2021 році. Зараз мережа World налічує 26 млн зареєстрованих користувачів з Європи, Південної Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, з яких 12 млн вже нібито пройшли біометричну верифікацію. Спочатку стартап ставив за мету досягти 1 млрд користувачів до 2023 року, проте темпи розвитку виявилися нижчими за очікувані.

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