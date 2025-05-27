Україна вперше застосувала дрони зі штучним інтелектом проти Росії – Forbes

Ключовим продуктом StratForce є система SmartPilot

Український стартап Strategy Force Solutions (StratForce) стверджує, що їхні материнські дрони успішно виконали перші автономні місії з ударними дронами FPV під час випробувань проти російських цілей. За даними Forbes, це знаменує собою значний крок у застосуванні штучного інтелекту в бойових діях, пише «Главком».

«Місія вартістю $10 тис замінює те, що раніше вимагало ракетних систем вартістю $3–5 млн», – цитує Forbes технічного директора StratForce Андрія, прізвище якого не розголошується.

Підхід StratForce передбачає використання багаторазового материнського корабля GOGOL-M, що доставляє два ударні дрони типу FPV. Ці дрони здатні вражати точні цілі на відстані до 300 км, дозволяючи завдавати значного впливу на вразливі об'єкти, такі як припарковані літаки, об'єкти ППО або інфраструктура.

Хоча наразі StratForce не може оприлюднити зображення атак, ця робота є прямим продовженням раніше помічених українських безпілотних літальних апаратів та FPV з автоматичним націлюванням на основі штучного інтелекту. Фактично, це можна розглядати як операційну версію автономної системи далекого нападу, над якою зараз працює Розвідувальне управління Пентагону, або материнського апарату, нещодавно продемонстрованого Китаєм.

«Поєднуючи їх [невеликі дрони типу FPV] з дронами-матками зі штучним інтелектом, ми можемо гарантувати точні удари», – наголошує Андрій.

Андрій розповів, що основна ідея спала йому на думку багато років тому, коли він був хлопчиком і бачив жінку, яка перевіряла залізничні колії. Тоді він подумав, що цю виснажливу роботу має виконувати робот. Роками пізніше Андрій розробив дрони для автоматизованої інспекції інфраструктури, які могли виявляти проблеми та надавати детальні зображення.

Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році перервало його роботу з інспекції інфраструктури, і він переорієнтував свій проєкт зі штучним інтелектом на захист України.

Ключовим продуктом StratForce є система SmartPilot, яка використовує комбінацію передових датчиків та штучного інтелекту. Ця система, корені якої лежать в інспекції інфраструктури, потребує високої точності.

«У певному сенсі це схоже на безпілотний автомобіль, – пояснює Андрій. – Для того, щоб автопілот працював належним чином, йому потрібно багато камер. У повітрі не так багато перешкод, але ми робимо систему легкою. Саме так ми отримали нашу систему камер, LIDAR та зв’язку, що дозволяє штучному інтелекту орієнтуватися, координувати дії та маневрувати навколо перешкод».

LIDAR, або лазерний радар, створює 3D-карту навколишнього середовища та працює за будь-яких умов освітлення та погоди. SmartPilot використовує підхід мультисенсорного об’єднання даних для сприйняття навколишнього середовища та розпізнавання цілей. Ця картина світу дозволяє штучному інтелекту приймати рішення, прокладати траєкторію польоту та виконувати місію, як людина-пілот.

Андрій стверджує, що SmartPilot може виконувати місії автономно, знаходячи шлях до заданого місця та вражаючи цілі там. «Це забезпечує автономний політ, навігацію та взаємодію без GPS та постійного контролю оператора», – каже він.

У типовому застосуванні материнський корабель GOGOL-M з розмахом крил 20 футів (6 метрів) летить до цільової зони та випускає два дрони типу FPV. Кожен з них має власну полегшену версію SmartPilot. Материнський корабель повертається, залишаючи FPV-дронам завдання знаходити, ідентифікувати та здійснювати атаки на заздалегідь визначені цілі, такі як авіабази, місця запуску ракет або засоби протиповітряної оборони.

Система також ефективна проти вразливої інфраструктури, такої як нафтосховища, розподільчі мережі та залізниці. На відміну від безпілотників, таких як «Шахед», які вражають лише одну ціль, материнський корабель може вразити декілька цілей, а потім повернутися для повторного використання.

SmartPilot не обмежується статичними цілями. «Він підтримує місії із засідки, посадку та очікування цілей, а також автономний пошук у режимі реального часу», – каже Андрій. Дрони можуть приземлятися та чекати на авіабазі прибуття літаків або виходу зі своїх укриттів. Їх також можна залишити на шляху конвою, готовими до автономної атаки, коли той з'явиться.

Зараз StratForce може виробляти 50 материнських дронів GOLGOL-M на місяць та 400 ударних дронів типу FPV, але це залежатиме від отримання контрактів від військових.

Відгуки від пробних місій були позитивними. «Це схоже на відеогру. Я просто встановлюю точки маршруту, вибираю цілі та спостерігаю, як це працює», – цитує Андрій одного з користувачів. Інший користувач додав: «За цим цікаво спостерігати з координаційного центру. Хотілося б лише збільшити боєголовку та збільшити дальність до 500 км».

Важливим елементом рішення StratForce є програмне забезпечення, що дозволяє інтегрувати дрони будь-якого розміру, форми чи конфігурації. Перший вирішальний крок – доставку кількох невеликих автономних ударних безпілотників на велику дальність – вже зроблено. Forbes зазначає, що це, ймовірно, створить Росії серйозні проблеми в найближчі місяці.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам «Антидроновий пістоль» українського виробництва.