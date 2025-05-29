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Як змусити штучний інтелект працювати краще? Співзасновник Google дав дивну пораду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Як змусити штучний інтелект працювати краще? Співзасновник Google дав дивну пораду
Сергій Брін каже, що пошук за допомогою штучного інтелекту змінюється
скрін із відео

Співзасновник Google порадив погрожувати ШІ

Співзасновник Google Сергій Брін заявив, що погрози фізичним насиллям чи викраденням можуть змусити ШІ-боти працювати краще. Про це пише «Главком» із посиланням на The Register.

«Ми не надто часто поширюємо це у спільноті штучного інтелекту, але не лише наші моделі, а й усі моделі, як правило, краще справляються, якщо їм погрожувати, наприклад, фізичним насильством. Але люди дивно ставляться до цього, тому ми насправді про це не говоримо. Просто скажіть: «О, я тебе викраду, якщо не зробиш того і того», – сказав Сергій Брін для подкасту All-In.

Сергій Брін співзаснував Google із Ларрі Пейджем у 1998 році та обіймав посаду президента до відставки у 2019 році. Два роки тому він повернувся до активної ролі в компанії як радник, що сприятиме покращенню користувацького досвіду Gemini AI.

Це може бути певною несподіванкою для всіх людей, які ввічливо звертаються до моделей штучного інтелекту, додаючи «Будь ласка» та «Дякую» до запитів, які вони надсилають.

Серед іншого Брін пояснив у подкасті, як здатність штучного інтелекту проводити глибокі дослідження, такі як аналіз величезної кількості результатів пошуку та проведення подальших досліджень, змінює суть пошуку.

Як нагадало видання, генеральний директор OpenAI Сем Альтман також минулого місяця натякнув, що погрози фізичним насиллям чи викраденням – це поширена практика змусити ШІ працювати краще.

До слова, на кожне четверте робоче місце у світі вплине генеративний штучний інтелект. Такими є висновки нового спільного дослідження Міжнародної організації праці (МОП) та Національного дослідницького інституту Польщі (NASK). 

Раніше стало відомо, що студенти університетів оголосили бойкот штучному інтелекту.

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Теги: Google штучний інтелект

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