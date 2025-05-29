Як змусити штучний інтелект працювати краще? Співзасновник Google дав дивну пораду
Співзасновник Google порадив погрожувати ШІ
Співзасновник Google Сергій Брін заявив, що погрози фізичним насиллям чи викраденням можуть змусити ШІ-боти працювати краще. Про це пише «Главком» із посиланням на The Register.
«Ми не надто часто поширюємо це у спільноті штучного інтелекту, але не лише наші моделі, а й усі моделі, як правило, краще справляються, якщо їм погрожувати, наприклад, фізичним насильством. Але люди дивно ставляться до цього, тому ми насправді про це не говоримо. Просто скажіть: «О, я тебе викраду, якщо не зробиш того і того», – сказав Сергій Брін для подкасту All-In.
Це може бути певною несподіванкою для всіх людей, які ввічливо звертаються до моделей штучного інтелекту, додаючи «Будь ласка» та «Дякую» до запитів, які вони надсилають.
Серед іншого Брін пояснив у подкасті, як здатність штучного інтелекту проводити глибокі дослідження, такі як аналіз величезної кількості результатів пошуку та проведення подальших досліджень, змінює суть пошуку.
Як нагадало видання, генеральний директор OpenAI Сем Альтман також минулого місяця натякнув, що погрози фізичним насиллям чи викраденням – це поширена практика змусити ШІ працювати краще.
До слова, на кожне четверте робоче місце у світі вплине генеративний штучний інтелект. Такими є висновки нового спільного дослідження Міжнародної організації праці (МОП) та Національного дослідницького інституту Польщі (NASK).
Раніше стало відомо, що студенти університетів оголосили бойкот штучному інтелекту.
Читайте також:
- Nvidia заявила про початок виробництва суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом у США
- Штучний інтелект «воскресить» Агату Крісті: що вона робитиме
- Папа Лев XIV виклав бачення свого правління та назвав штучний інтелект головним викликом людства
- Хто замовив убивство Андрія Портнова? Штучний інтелект висунув версії
- Україна вперше застосувала дрони зі штучним інтелектом проти Росії – Forbes
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]