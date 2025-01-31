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Конгрес США заборонив співробітникам використовувати DeepSeek

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Конгрес США заборонив співробітникам використовувати DeepSeek
Наразі застосунок DeepSeek перевіряється та не має дозволу для офіційного використання у США
фото з відкритих джерел

Керівництво Конгресу США не виключає, що застосування чат-бота DeepSeek може бути небезпечним

Адміністративне керівництво Конгресу США заборонив співробітникам встановлювати китайський застосунок DeepSeek на будь-які офіційні телефони, комп’ютери та планшети. Про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на документ, який отримало у своє розпорядження.

Наголошується, що цей застосунок дестабілізує американський ринок та залишається недослідженим в плані інформаційної безпеки.

«Наразі застосунок DeepSeek перевіряється та не має дозволу для офіційного використання», – цитує видання повідомлення головного адміністративного офіцера Палати представників США.

Не виключено, що зловмисники можуть використовувати DeepSeek для поширення шкідливого програмного забезпечення, а також зараження пристроїв.

«Щоби пом’якшити ці ризики, Палата представників вжила заходів безпеки, обмеживши функціональність DeepSeek на всіх випущених палатою пристроях», – йдеться в документі.

Нагадаємо, китайська компанія DeepSeek випустила безкоштовний чат-бот, викликавши паніку серед інвесторів у Кремнієвій долині та обійшовши американський ChatGPT у кількох тестах на вміння розмірковувати.

Китайський додаток штучного інтелекту DeepSeek-R1 став найрейтинговішим безкоштовним додатком у Apple App Store у США, Великій Британії та Китаї. Його популярність зросла з моменту запуску, спростувавши поширену думку про те, що США є незаперечним лідером у галузі штучного інтелекту.

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Теги: штучний інтелект США застосунок Китай

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