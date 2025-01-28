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Найбагатші люди світу втратили мільярди доларів через китайський чат-бот

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найбагатші люди світу втратили мільярди доларів через китайський чат-бот
DeepSeek робить революцію у світі штучного інтелекту
фото із відкритих джерел

У той час як конкуренція у світі штучного інтелекту зростає, чат-бот DeepSeek-R1 справив на галузь ефект бомби

Найбагатші люди планети втратили щонайменше $108 млрд після падіння основних індексів у зв'язку з появою оновлення китайського чат-бота на основі штучного інтелекту DeepSeek-R1. Про це пише агентство Bloomberg.

Найбільших втрат зазнали мільярдери, чиє багатство пов'язане зі штучним інтелектом. Статки глави корпорації Oracle Ларрі Еллісона скоротилися на $22,6 млрд, керівника NVidia Дженсена Хуанга – на $20,1 млрд, а голови ради директорів Dell Майкла Делла – на $13 млрд.

Китайська компанія DeepSeek випустила 20 січня нову версію чат-бота R1, яка, як стверджується, перевершує передову версію ChatGPT американської компанії OpenAI. При цьому розробники китайського чату, як зазначають експерти, витратили набагато менше коштів, ніж OpenAI.

Ринки бурхливо відреагували на новинку в галузі, що виявилася ефективнішою за американського конкурента ChatGPT. Технологічний американський індекс Nasdaq знизився на торгах більш ніж на 3%, акції компанії NVidia, постачальника дорогих чіпів для OpenAI, впали на 16,86%.

Конкурент ChatGPT викликав паніку у Кремнієвій долині

Китайська компанія DeepSeek випустила безкоштовний чат-бот, викликавши паніку серед інвесторів у Кремнієвій долині та обійшовши американський ChatGPT у кількох тестах на вміння розмірковувати.

Китайський додаток штучного інтелекту DeepSeek-R1 став найрейтинговішим безкоштовним додатком у Apple App Store у США, Великій Британії та Китаї.
Його популярність зросла з моменту запуску, спростувавши поширену думку про те, що США є незаперечним лідером у галузі штучного інтелекту.

За даними DeepSeek, новий чат-бот використовує більш дешеві чіпи і ґрунтується на меншому пулі даних.

Помічник  працює на базі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом, яка, як стверджують дослідники, була розроблена менш ніж за $6 млн – значно менше, ніж мільярди, витрачені на подібні розробки конкурентами. Однак це твердження заперечується іншими фахівцями в галузі штучного інтелекту.

Поява R1, схоже, спростовує широко поширену на фінансових ринках ставку на те, що штучний інтелект стимулюватиме попит по всьому ланцюжку поставок від виробників чіпів до центрів обробки даних, пише агентство Reuters.

Нагадаємо, компанія Perplexity AI, що займається розробкою технологій штучного інтелекту, виступила з новою пропозицією про злиття з сервісом створення та перегляду коротких відео TikTok, що передбачає установа холдингу NewCo. 

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Теги: гроші бізнес технології штучний інтелект

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