Що таке DeepSeek і чому він викликав паніку на ринку штучного інтелекту

В Україні програма завантажується без проблем, але з реєстрацією можуть виникнути проблеми

Додаток DeepSeek посідає друге місце в топ-чарті українського App Store

За минулі вихідні додаток китайського чат-бота DeepSeek став найбільш скачуваним в американському App Store, обігнавши ChatGPT, Threads, Temu, Google, Shein та інші популярні аппи.

Схожа ситуація і у Google Play – у DeepSeek уже понад мільйон завантажень.

Що ж відомо про цей продукт і чому він влаштував справжній переполох на ринку ШІ? Простими словами, DeepSeek – це розмовна ШІ-модель, яка здатна генерувати тексти різних обсягів та в різних жанрах, шукати інформацію в інтернеті, а також створювати код. Загалом, усе те, що роблять і його західні конкуренти. Але він має низку переваг перед тим же ChatGPT.

Так, DeepSeek має два основні режими: DeepThink і Search. Перший відповідає за логічні та математичні задачі. Другий використовується для пошуку потрібної інформації в інтернеті з готовою відповіддю і посиланнями на офіційні джерела.

Наприкінці грудня 2024 року на ринок вийшла модель DeepSeek-V3, а в січні відбувся реліз ще більш досконалої версії DeepSeek-R1.

Модель DeepSeek-R1 було створено всього за два місяці при витратах менше 6 мільйонів доларів. На відміну від західних аналогів, які вимагають десятки тисяч високопродуктивних чипів для навчання, R1 навчалася приблизно на 2000 застарілих чипах Nvidia.

В Україні програма завантажується без проблем, але з реєстрацією можуть виникнути проблеми через перевантаження серверів компанії.

По суті інтерфейс DeepSeek копіює ChatGPT, включно з дизайном значків. У веб-версії DeepSeek підтримує тільки китайську та англійську мови інтерфейсу. А от мобільний застосунок повністю перекладено українською.

Зауважимо, зараз додаток DeepSeek посідає друге місце в топ-чарті українського App Store.

27 січня на тлі успіху цього продукту різко обвалилися акції американських технологічних гігантів. Наприклад, компанія Nvidia за один день втратила майже 600 мільярдів доларів ринкової вартості.

Утім, як зазначають аналітики, ключ до успіху DeepSeek лежить не тільки у створенні надпотужних і дешевих ШІ-моделей, а й у практичному застосуванні цих технологій. Наразі DeepSeek працює тільки всередині власних додатків і сайту.

Китайський штучний інтелект DeepSeek викликав занепокоєння і у президента США Дональда Трампа. Як пише The Guardian, Трамп зазначив, що DeepSeek конкурує з провідними американськими моделями, такими як ChatGPT, але є значно дешевшим.

«Якщо це правда, а ніхто насправді не знає, чи це так, я вважаю це позитивним. Ви не будете витрачати так багато, але отримуватиме такий самий результат», – зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що технологія є сигналом для американських компаній:

«Додаток має стати тривожним дзвіночком для наших галузей, що нам потрібно зосередитися на конкуренції, щоб перемогти».

Трамп також висловив упевненість у перевазі американських науковців, назвавши їх найкращими у світі. Однак, на його думку, розвиток дешевших і швидших ШІ-рішень у Китаї може створити виклики для США у глобальній технологічній гонці.

Нагадаємо, світові банки скоротять або реорганізують до 200 тис. робочих місць протягом наступних трьох-п'яти років через те, що із завданнями людей зможе впоратися штучний інтелект.