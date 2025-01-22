Трамп анонсував масштабний проєкт на $500 млрд для розвитку штучного інтелекту в США

Трамп назвав цей проєкт «найбільшим інфраструктурним проєктом в історії ШІ»

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанії OpenAI, Oracle і банк Softbank інвестують $500 млрд для розвитку технологій штучного інтелекту в США. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман, гендиректор SoftBank Масаесі Сон і голова правління Oracle Ларрі Еллісон відвідали Білий дім разом із Дональдом Трампом та іншими керівниками технологічних компаній, щоб оголосити про значні інвестиції приватного сектору в розвиток інфраструктури штучного інтелекту в США.

Американський лідер заявив, що OpenAI, SoftBank та Oracle об’єднають зусилля в межах нового спільного підприємства під назвою Stargate. Спершу кожна компанія вкладе по $100 млрд, а в найближчі роки загальний обсяг інвестицій може досягти $500 млрд

Трамп назвав цей проєкт «найбільшим інфраструктурним проєктом в історії ШІ». Також він додав, що проєкт створить 100 тисяч робочих місць у США.

«Я переконаний, що це стане найважливішим проєктом нашого часу. І ми б не змогли реалізувати його без вашої підтримки, пане президенте» , – заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Варто зазначити, що президент США також скасував указ, прийнятий колишнім президентом Джо Байденом у 2023 році, який мав на меті моніторинг і регулювання ризиків ШІ. Загалом, Трамп скасував 78 розпоряджень часів Байдена.

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав указ про те, що діти, народжені від іммігрантів без документів, більше не будуть розглядатися як громадяни Сполучених Штатів Америки. Після цього Генеральні прокурори 22 штатів подали у два федеральні окружні суди позов до президента Трампа, щоб заблокувати виконавчий наказ, в якому йдеться про відмову щодо визнавання дітей несанкціонованих іммігрантів, народжених у США, громадянами.