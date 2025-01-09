Штучний інтелект стає загрозою для сотні тисяч працівників світових банків

Вісім з десяти респондентів очікують, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і прибутковість щонайменше на 5% у найближчі три-п'ять років

ШІ, ймовірно, витіснить більше робочих місць у банківській галузі, ніж у будь-якому іншому секторі

Світові банки скоротять або реорганізують до 200 тис. робочих місць протягом наступних трьох-п'яти років через те, що із завданнями людей зможе впоратися штучний інтелект. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з опитуванням керівників інформаційно-технологічних служб очікується скорочення в середньому 3% робочої сили. Водночас майже чверть з 93 респондентів, що брали участь в опитуванні, прогнозують більше скорочення – від 5% до 10% загальної кількості персоналу. Опитування охопило такі компанії, як Citigroup, JPMorgan та Goldman Sachs Group.

За словами старшого аналітика Bloomberg Inteligence Томаша Ноцеля, що підготував звіт, під найбільшим ризиком опиняться працівники бек-офісів, середніх офісів та операційних відділів.

«Будь-яка робота, пов'язана з рутинними, повторюваними завданнями, перебуває в зоні ризику. Але штучний інтелект не усуне їх повністю, а скоріше призведе до трансформації робочої сили», – зазначив Ноцель.

За даними Bloomberg Inteligence, у 2027 році банки можуть отримати прибуток до оподаткування на 12-17% вище, оскільки ШІ сприяє підвищенню продуктивності.

Вісім з десяти респондентів очікують, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і прибутковість щонайменше на 5% у найближчі три-п'ять років.

У червневому звіті Citi заявив, що ШІ, ймовірно, витіснить більше робочих місць у банківській галузі, ніж у будь-якому іншому секторі. За даними Citi, близько 54% робочих місць у банківській сфері мають високий потенціал для автоматизації.

Проте багато фірм підкреслили, що цей зсув призведе до зміни ролей за допомогою технологій, а не до повної заміни працівників. Тереза Хайценретер, яка курує роботу JPMorgan у сфері ШІ, заявила в листопаді, що впровадження генеративного ШІ в банку поки що збільшує кількість робочих місць.

До слова, британсько-канадський вчений Джеффрі Хінтон, також відомий як «хрещений батько» штучного інтелекту, заявив, що людству загрожує знищення вже через 30 років, якщо ШІ продовжить так стрімко розвиватись. Про це повідомляє видання The Guardian.

Науковець Джеффрі Хінтон раніше оцінював ймовірність такої катастрофи у 10%. Проте нині він збільшив її до 20%. За його словами, триває стрімкий розвиток технології штучного інтелекту та можливість її зловживання. Він вважає, що держава має займатись регулюванням розвитку штучного інтелекту, а компанії, які займаються розробкою ШІ, не здатні самостійно забезпечити безпеку технології без втручання регуляторів. Хінтон каже, що лише державні заходи здатні сприяти проведенню досліджень у сфері безпеки ШІ та запобігти негативним сценаріям.