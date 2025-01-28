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ЦПД попереджає про DeepSeek: чим загрожує китайська модель штучного інтелекту

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЦПД попереджає про DeepSeek: чим загрожує китайська модель штучного інтелекту
Чат-бот DeepSeek може збирати розвідувальні дані
фото: Shutterstock

DeepSeek став найпопулярнішим безкоштовним застосунком у США, обійшовши ChatGPT

Китайський чат-бот на основі штучного інтелекту DeepSeek є «чудовим інструментом» для збору розвідувальних даних. Про це зауважив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«DeepSeek – це чудовий інструмент для збору розвідданих. Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та практично все інше. Люди добровільно ставлять питання й отримують відповіді, тоді як ШІ зберігає цю інформацію. Потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу», – йдеться у заяві.

Андрій Коваленко підсумував: «Справжнє питання в тому, хто володіє цим ШІ і яка його кінцева мета».

Зауважимо, що штучний інтелект від китайського стартапу DeepSeek став найпопулярнішим безкоштовним застосунком у США, обійшовши ChatGPT від американської компанії OpenAI.

Як повідомлялося, найбагатші люди планети втратили щонайменше $108 млрд після падіння основних індексів у зв'язку з появою оновлення китайського чат-бота на основі штучного інтелекту DeepSeek-R1. 

До слова, компанія Perplexity AI, що займається розробкою технологій штучного інтелекту, виступила з новою пропозицією про злиття з сервісом створення та перегляду коротких відео TikTok, що передбачає установа холдингу NewCo. 

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Теги: штучний інтелект Китай технології Центр протидії дезінформації

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