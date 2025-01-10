Джуд Лоу зіграє Путіна у фільмі «Кремлівський чарівник»

У фільмі «Кремлівський чарівник», крім Джуда Лоу, також зіграють Пол Дано, Алісія Вікандер, Том Старрідж і Зак Галіфіанакіс

Фільм розповідає про долю телепродюсера, який у 90-их стає політтехнологом перспективного політика – Володимира Путіна

Британський актор Джуд Лоу зіграє російського диктатора Володимира Путіна у фільмі «Кремлівський чарівник». Про це пише Deadline.

«Я говорю це нерішуче, тому що я ще до ладу не почав працювати над роллю. Тобто я вже почав, але зараз це схоже на сходження на Еверест, тому я стою біля підніжжя гори і дивлюся нагору. Саме так я часто почуваюся, коли кажу «так». Я думав: «О, Боже, як я це зроблю?». Але в будь-якому разі це вже мені вирішувати», – розповів актор.

Про те, що Джуд Лоу візьме участь у фільмі француза Олів'є Ассайаса, стало відомо в травні 2024 року. Сценарій був написаний за мотивами однойменної книги Джуліано да Емполі, що вийшла в лютому 2022 року.

Фільм розповідає про долю телепродюсера, який у 90-их стає політтехнологом перспективного політика – Володимира Путіна. Прототипом головного героя – Вадима Баранова, називають колишнього заступника глави адміністрації президента і радника Путіна Владислава Суркова.

У фільмі «Кремлівський чарівник», крім Джуда Лоу, також зіграють Пол Дано, Алісія Вікандер, Том Старрідж і Зак Галіфіанакіс, але хто з них кого гратиме – поки що не відомо.

Variety називав «Чарівника» одним із найгарячіших проєктів Каннського кіноринку.

Нагадаємо, польський режисер Патрик Вега, також відомий як Бесаліль, випустить фільм про президента Росії Володимира Путіна. Фільм вийде в світовий прокат 26 вересня і буде представлений у 35 країнах. Відомо, що для відтворення постаті російського лідера і зображення «найінтимніших моментів його життя» у фільмі використовувався штучний інтелект.

До слова, 22 квітня у Берліні відбулася урочиста церемонія відкриття ювілейного року з нагоди 300-річчя німецького філософа Іммануїла Канта. Під час своєї промови канцлер Німеччини Олаф Шольц заборонив главі РФ Володимиру Путіну посилатися на Канта, зазначивши, що його дії «суперечить усім основним твердженням» мислителя. Про це повідомляє DW.

У промові «Роздуми про трактат німецького філософа Канта «До вічного миру» Шольц розмірковував не стільки про Канта, скільки про Путіна, для якого Кант – один із «улюблених філософів». Канцлер ФРН знає, що Кант став фактично «брендом Калінінграда».

Шольц вказав на важливості трактату «До вічного миру». Попри те, що в цій праці не знайти практичних рекомендацій щодо вирішення військових конфліктів 21 століття, у ньому є розумні поради, над якими варто задуматися.