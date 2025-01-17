Microsoft підвищує ціни на пакет програм Office: що відомо

У Microsoft нагадують, що це перше підвищення вартості продукції компанії за 12 років

Сімейні абонементи до шести осіб тепер будуть коштувати $130 на рік

Корпорація Microsoft істотно підвищив вартість підписки продуктів хмарного пакета Office (Word, Excel, PowerPoint тощо). Сімейна передплата на Microsoft 365 здорожчала на 30% – до $130 на рік, а версія для приватних осіб – на 43%, до $100. Про це повідомляє Bloomberg.

У Microsoft нагадують, що це перше підвищення вартості продукції компанії за 12 років. Там вважають, що користувачі Office будуть готові платити більше за доступ до нових інструментів на основі штучного інтелекту (ШІ).

«Президент компанії Брайан Роньє розповів у своєму блозі, що компанія також внесла незліченні покращення до основних додатків Office. А також представила такі сервіси як антивірусний захист та інструменти для редагування зображень та відео», – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується: раніше Microsoft тестувала підвищення цін в Австралії, Сінгапурі та інших країнах Південно-Східної Азії. Однак результати виявились спірними.

«Це дуже дратує. І, чесно кажучи, я думаю просто повністю скасувати підписку», – розповів незалежний розробник ігор з Австралії.

Ба більше, зазначається, користувачі виявили, що коли вони намагалися скасувати свої підписки, Microsoft показував раніше приховану опцію – Microsoft 365 Classic. Вона відкочувала підвищення цін, а з ним і нові функції ШІ.

Користувачі пов'язали це з тим, що компанія хоче відбити кошти, вкладені у розробку штучного інтелекту.

«Такі компанії, як Microsoft, витратили так багато на створення ШІ, що тепер їм потрібно нав'язувати його людям», – вважає австралійська вчителька та викладач університету.