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Про війну, Україну, головні загрози та олігархів: Байден виголосив прощальну промову

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Про війну, Україну, головні загрози та олігархів: Байден виголосив прощальну промову
Байден виголосив свою останню промову на посаді президента США
фото із відкритих джерел

Президент Байден залишає посаду президента США, віддаючи крісло Дональду Трампу

Президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою, в якій підбив підсумки свого президентського терміну і попередив про погрози своїй країні та демократії. Трансляція звернення велася на YouTube-каналі Білого дому.

Байден виступив із прощальною промовою в Овальному кабінеті Білого дому, готуючись до завершення президентського терміну наступного тижня. У короткій прощальній промові президент США Джо Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень та того, як він «зміцнив НАТО».

«Я пишаюся тим, скільки ми досягли разом для американського народу і бажаю успіхів новому уряду. Я бажаю успіхів майбутній адміністрації, бо хочу, щоб Америка була успішною», – заявив він.

Демократ додав, що з цієї причини він «виконав свій обов'язок щодо забезпечення мирної передачі влади, щоб показувати приклад».

Байден також підкреслив, що забезпечив мирний і впорядкований перехід влади, і висловив упевненість у тому, що Америка «продовжуватиме досягати успіху».

Досягнута угода між Ізраїлем та ХАМАСом

Американський лідер, якому в листопаді виповнилося 82 роки і який присвятив понад 50 років держслужбі, промову до громадян почав зі згадки досягнутої угоди щодо припинення вогню в Секторі Гази. Він наголосив, що план операції був розроблений його командою і реалізовуватиметься наступною адміністрацією.

«Сьогодні, після восьми місяців безперервних переговорів, за моєї адміністрації було досягнуто згоди про припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАСом. Основи цієї угоди я виклав ще в травні цього року. Цей план був розроблений і узгоджений моєю командою і здебільшого буде реалізовано наступною адміністрацією», – сказав Байден. 

Байден зазначив, що доручив своїй команді повністю інформувати нову адміністрацію. «Бо так має бути – працювати разом як американці», – додав він.

Хто такі американці?

Байден на початку свого звернення сказав, що багато думав про те, хто такі американці та ким вони мають бути. Лідер США звернувся до символу Статуї Свободи, подарованої Францією, нагадавши, що її будівництво було здійснено багатьма людьми. Було збудовано, за його словами, не просто споруду, а маяк свободи.

«Як сама ідея Америки, вона була побудована не однією людиною, а багатьма людьми з різних верств суспільства і з усього світу. Як і Америка, Статуя Свободи не стоїть на місці. Її нога буквально робить крок вперед поверх розбитого ланцюга людського рабства. Вона рухається вперед», – зазначив президент США.

Байден зауважив, що статуя побудована таким чином, щоб витримувати шторми і піддаватися випробуванням часом, і хоч вона трохи похитується, ніколи не падає.

Байден також сказав, що американська демократія, її інститути та цінності постійно перевіряються на міцність, але, як завжди, демократія встояла і в останні чотири роки його президентства. «Щодня я намагався бути президентом для всіх американців. Це була честь мого життя – бачити стійкість робітників, героїзм наших військових, рішучість захисників наших прав», – сказав американський лідер.

«Нова ера» Байдена

Байден заявив, що за нього почалася «нова ера американських можливостей»: модернізація інфраструктури, повернення виробництва напівпровідників, зниження цін на ліки, доступний високошвидкісний інтернет для кожного американця, а також зниження рівня злочинності.

«Потрібен час, щоб відчути повний ефект від усього, що ми зробили разом, але насіння вже посаджене, і воно зростатиме і розквітатиме протягом десятиліть», – сказав він.

Байден додав, що за його адміністрації було створено майже 17 млн ​​нових робочих місць і на сьогоднішній день більше людей, ніж будь-коли раніше, мають доступ до медичного обслуговування.

Заслуги на міжнародній арені та Україна

Говорячи про свої досягнення у зовнішній політиці, Байден жодного разу не згадав про Росію. Проте похвалився зовнішньополітичними досягненнями та вказав на те, як він «зміцнив НАТО».

«Україна залишається вільною, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм та багато іншого», – сказав він.

Про олігархів у США

Байден попередив про «олігархію», що розвивається в Америці, підкреслюючи важливість того, щоб надбагаті люди підкорялися тим же вимогам, що й робітники та середній клас.

«Я хочу попередити країну про деякі речі, які викликають у мене велике занепокоєння. Йдеться про зосередження влади в руках кількох надбагатих людей. Будуть небезпечні наслідки, якщо їхнє зловживання владою залишиться безкарним», – попередив Байден.

Байден заявив, що сьогодні в Америці формується олігархія, що загрожує американській демократії та можливостям для кожного рухатися вперед.

Загрози для США та світу

Інша загроза, про яку попередив у своїй промові Байден, – зміна клімату. «Могутні сили (йдеться про погодні катаклізми, – «Главком») хочуть використати свій необмежений вплив, щоб нівелювати кроки, які ми зробили для вирішення кліматичної кризи. Ми не повинні дозволити їм змусити нас жертвувати майбутнім, майбутнім наших дітей та онуків. Ми повинні продовжувати рухатися вперед і рухатися швидше», – сказав президент.

Крім того, Байден попередив про великі можливості та ризики, пов'язані зі штучним інтелектом. «Якщо не будуть встановлені запобіжні заходи, штучний інтелект може стати джерелом нових загроз для наших прав, способу життя, конфіденційності, того, як ми працюємо, і того, як ми захищаємо нашу країну», – сказав він.

Байден підкреслив, що необхідно забезпечити роботу штучного інтелекту на благо, а Америка має очолити його розвиток. «Як країна свободи, Америка, а не Китай, має очолити світ у розвитку штучного інтелекту», – додав він.

Байден також попередив, що американці піддаються дезінформації, і що свобода преси перебуває під загрозою. «Американці поглинені лавиною дезінформації та неправдивих відомостей, що сприяє зловживанню владою», – сказав він, додавши, що «вільна преса руйнується».

«Соціальні мережі відмовляються від перевірки фактів. Істина затоптана брехнею заради влади та прибутку. Ми маємо притягнути соціальні платформи до відповідальності, щоб захистити наших дітей, наші сім'ї та нашу демократію від зловживань владою», – вважає Байден.

Поправки до Конституції

У своїй прощальній промові Байден заявив, що необхідно внести поправку до Конституції США, щоб скасувати імунітет президента від відповідальності за злочини, скоєні під час перебування на посаді.

«Нам потрібно змінити Конституцію, щоб чітко вказати, що жоден президент не має імунітету від злочинів, які він чи вона вчиняє, перебуваючи на посаді», – заявив він. Байден також закликав боротися із прихованим фінансуванням виборчих кампаній.

Байден завершив своє прощальне звернення на оптимістичній ноті, заявивши, що він, як і раніше, вірить в ідею, на якій тримається американська нація.

«Після 50 років державної служби заявляю: як і раніше, вірю в ідею, на якій стоїть нація. Нація, де важлива сила наших інститутів і характер нашого народу, і ці цінності мають зберігатися. Тепер ваша черга охороняти цю ідею. Нехай кожен із вас буде охоронцем вогню», – сказав він. 

Нагадаємо, президентські 60-ті вибори відбулися 5 листопада. Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня, він стане 45-м та 47-м американським президентом.

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Теги: США ХАМАС штучний інтелект інавгурація імунітет президент вибори у США інтернет політика Дональд Трамп вибори Джозеф Байден демократія

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