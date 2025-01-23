Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Одна з найважливіших книг»: Білл Гейтс порадив, що читати про штучний інтелект

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Одна з найважливіших книг»: Білл Гейтс порадив, що читати про штучний інтелект
Білл Гейтс – американський бізнесмен, інвестор, письменник, філантроп, засновник корпорації  Microsoft
фото із відкритих джерел

Білл Гейтс назвав свою «улюблену книгу про штучний інтелект»

Білл Гейтс вважає, що кожен має прочитати його «улюблену книгу про штучний інтелект», в якій говориться, що штучний інтелект у найближчі п'ять років змінить більшість професій практично у всіх галузях.

Книга називається «Наступна хвиля: технології, влада і найбільша дилема XXI століття». Вона була опублікована у 2023 році та написана піонером у галузі штучного інтелекту Мустафою Сулейманом, який став співзасновником дослідницької лабораторії DeepMind. В 2014 він продав її Google, а зараз є генеральним директором Microsoft AI.

«Це книга, яку я рекомендую більше, ніж будь-яку іншу книгу про штучний інтелект, – главам держав, бізнес-лідерам і всім, хто запитує, тому що вона пропонує щось рідкісне: ясне уявлення як про неймовірні можливості, так і реальні ризики, які на нас чекають», – написав Гейтс у блозі.

Білл Гейтс – американський бізнесмен, інвестор, письменник, філантроп, засновник корпорації  Microsoft, співголова Фонду Білла і Мелінди Гейтсів. Протягом кар'єри в Microsoft, Гейтс займав позиції голови ради директорів, CEO та головного архітектора, одночасно до травня 2014 також будучи найбільшим акціонером.

Microsoft був створений Гейтсом і Полом Алленом в 1975  році і став найбільшою компанією з розробки програмного забезпечення для ПК. Гейтс керував компанією як головний виконавчий директор, поки не залишив цю посаду в січні 2000 року, зостаючись головою ради директорів і створивши для себе посаду головного архітектора.

У книзі Сулейман передбачив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту повністю змінить роботу практично у всіх галузях. Він процитував дослідження 2023 року, проведене консалтинговою групою McKinsey, згідно з яким приблизно половина всіх «робочих процесів» буде автоматизована вже до 2030 року.

«Наслідки впровадження штучного інтелекту матимуть вкрай дестабілізуючий ефект для сотень мільйонів людей, яким принаймні доведеться переучуватися та переходити на нові види робіт», – написав Сулейман.

За даними McKinsey, більше 400 мільйонів працівників по всьому світу можуть бути змушені перейти на нові посади чи ролі. Штучний інтелект допоможе співробітникам працювати ефективніше, як у деяких випадках він уже допомагає, але лише спочатку, пише Сулейман.

«Ці інструменти лише тимчасово посилять людський інтелект. На якийсь час вони зроблять нас розумнішими та ефективнішими і відкриють величезні можливості для економічного зростання, але по суті вони замінюють працю», – написав він. 

До слова, корпорація Microsoft істотно підвищила вартість підписки на продукти хмарного пакета Office (Word, Excel, PowerPoint тощо). Сімейна передплата на Microsoft 365 здорожчала на 30% – до $130 на рік, а версія для приватних осіб – на 43%, до $100. 

Читайте також:

Теги: література продукти технології Білл Гейтс штучний інтелект бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Південна Корея дала зелене світло найбільшому у світі центру виробництва напівпровідників
Наче 1020 футбольних полів: у Кореї з'явиться найбільше у світі виробництво мікросхем
30 грудня, 2024, 08:19
e–Phyto означає «електронний фітосанітарний сертифікат»
Спростить експорт фруктів та овочів. У 2025 році в Україні запрацює система e-Phyto
2 сiчня, 11:18
Дженсен Хуанг представляє штучний інтелект для навчання роботів
Nvidia представила технологію навчання роботів та нове покоління відеокарт RTX 50: що відомо
7 сiчня, 12:00
Росіяни приймають допомогу ЗСУ із вдячністю, однак є й оригінали
«Ви ж получаєте харашо»: на Курщині дідусь вимагав у ЗСУ продукти
5 сiчня, 21:10
Ілля Ліф каже, що війна – це великий удар для його бізнесу
Мільйонер, який служить у ЗСУ, розповів, що здобув на війні
11 сiчня, 19:15
У 2024 році з'явилося 204 нових мільярдери
Статки мільярдерів торік зростали утричі швидше, ніж у 2023 році
20 сiчня, 09:57
Китай зосередився на штучному інтелекті та робототехніці, щоб протистояти майбутнім викликам
У Китаї відбудеться напівмарафон за участю людей та людиноподібних роботів
Вчора, 11:16
Пара одружилася навесні 2023 року
Чоловік нардепки Кормишкіної отримав підозру
Сьогодні, 16:46
Цілий тиждень в місті працюватимуть продуктові ярмарки
У Києві 21-26 січня відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)
20 сiчня, 11:29

Соціум

«Одна з найважливіших книг»: Білл Гейтс порадив, що читати про штучний інтелект
«Одна з найважливіших книг»: Білл Гейтс порадив, що читати про штучний інтелект
На берлінському заводі Tesla активісти спроєктували скандальний жест Маска
На берлінському заводі Tesla активісти спроєктували скандальний жест Маска
Трамп та перша леді США святкують порцелянове весілля (фото)
Трамп та перша леді США святкують порцелянове весілля (фото)
Понад рік у полоні хуситів. ГУР й МЗС провели операцію зі звільнення українських моряків
Понад рік у полоні хуситів. ГУР й МЗС провели операцію зі звільнення українських моряків
КНДР готує підкріплення для військ в Росії: чи покращить це ситуацію на Курщині
КНДР готує підкріплення для військ в Росії: чи покращить це ситуацію на Курщині
На північ від Лос-Анджелеса спалахнула лісова пожежа: люди вимушені евакуюватись
На північ від Лос-Анджелеса спалахнула лісова пожежа: люди вимушені евакуюватись

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 січня 2025
45K
Філарет – 96. Свято самотнього патріарха
25K
Безугла заявила про «мільйонні премії генералітету ЗСУ». Командувач ВМС відповів
17K
Декларації засекречено. Журналісти з’ясували, якими статками володіє сім’я підозрюваного головного психіатра ЗСУ
12K
Організаторка схеми з «інвалідізації» військовозобов'язаних на Київщині постане перед судом

Новини

Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Сьогодні, 06:01
У Києві повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 04:59
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Сьогодні, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Вчора, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Вчора, 00:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua