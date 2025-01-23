«Одна з найважливіших книг»: Білл Гейтс порадив, що читати про штучний інтелект

Білл Гейтс назвав свою «улюблену книгу про штучний інтелект»

Білл Гейтс вважає, що кожен має прочитати його «улюблену книгу про штучний інтелект», в якій говориться, що штучний інтелект у найближчі п'ять років змінить більшість професій практично у всіх галузях.

Книга називається «Наступна хвиля: технології, влада і найбільша дилема XXI століття». Вона була опублікована у 2023 році та написана піонером у галузі штучного інтелекту Мустафою Сулейманом, який став співзасновником дослідницької лабораторії DeepMind. В 2014 він продав її Google, а зараз є генеральним директором Microsoft AI.

«Це книга, яку я рекомендую більше, ніж будь-яку іншу книгу про штучний інтелект, – главам держав, бізнес-лідерам і всім, хто запитує, тому що вона пропонує щось рідкісне: ясне уявлення як про неймовірні можливості, так і реальні ризики, які на нас чекають», – написав Гейтс у блозі.

Білл Гейтс – американський бізнесмен, інвестор, письменник, філантроп, засновник корпорації Microsoft, співголова Фонду Білла і Мелінди Гейтсів. Протягом кар'єри в Microsoft, Гейтс займав позиції голови ради директорів, CEO та головного архітектора, одночасно до травня 2014 також будучи найбільшим акціонером. Microsoft був створений Гейтсом і Полом Алленом в 1975 році і став найбільшою компанією з розробки програмного забезпечення для ПК. Гейтс керував компанією як головний виконавчий директор, поки не залишив цю посаду в січні 2000 року, зостаючись головою ради директорів і створивши для себе посаду головного архітектора.

У книзі Сулейман передбачив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту повністю змінить роботу практично у всіх галузях. Він процитував дослідження 2023 року, проведене консалтинговою групою McKinsey, згідно з яким приблизно половина всіх «робочих процесів» буде автоматизована вже до 2030 року.

«Наслідки впровадження штучного інтелекту матимуть вкрай дестабілізуючий ефект для сотень мільйонів людей, яким принаймні доведеться переучуватися та переходити на нові види робіт», – написав Сулейман.

За даними McKinsey, більше 400 мільйонів працівників по всьому світу можуть бути змушені перейти на нові посади чи ролі. Штучний інтелект допоможе співробітникам працювати ефективніше, як у деяких випадках він уже допомагає, але лише спочатку, пише Сулейман.

«Ці інструменти лише тимчасово посилять людський інтелект. На якийсь час вони зроблять нас розумнішими та ефективнішими і відкриють величезні можливості для економічного зростання, але по суті вони замінюють працю», – написав він.

До слова, корпорація Microsoft істотно підвищила вартість підписки на продукти хмарного пакета Office (Word, Excel, PowerPoint тощо). Сімейна передплата на Microsoft 365 здорожчала на 30% – до $130 на рік, а версія для приватних осіб – на 43%, до $100.