Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Лікарі у Британії почали використовувати «калькулятор смерті» для пацієнтів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лікарі у Британії почали використовувати «калькулятор смерті» для пацієнтів
Лікарі у Великій Британії застосовують штучний інтелект
фото із відкритих джерел

Daily Mail: лікарі в Британії за допомогою штучного інтелекту почали обчислювати можливу дату смерті пацієнтів

Лікарі з Великої Британії почали застосовувати так званий калькулятор на основі штучного інтелекту, щоб приблизно визначати дату смерті пацієнтів. Про це пише Daily Mail. За інформацією журналістів, розрахунок відбувається з урахуванням результатів електрокардіограми.

«Використовуючи результати однієї електрокардіограми (ЕКГ), яка займає кілька хвилин і реєструє електричну активність серця, він здатний виявити приховані проблеми зі здоров'ям, які лікарі можуть не помітити», – зазначили співрозмовники.

Шанс на успішне визначення дати смерті лікарі оцінили у 78%. Штучний інтелект аналізує результати ЕКГ виявлення симптомів аритмії і серцевої недостатності досі повного прояви.

Раніше Національна служба охорони здоров'я Великої Британії запропонувала лікарям швидкої допомоги працювати за схемою «кинь та йди». Вона має на увазі, що медикам розумніше залишати пацієнтів у лікарняних коридорах без завершення їхньої госпіталізації, віддаючи пріоритет більш серйозним викликам.

Теги: медицина лікар Велика Британія штучний інтелект Daily Mail

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французький президент не дуже оптимістично оцінює можливість припинення вогню найближчим часом
Макрон виступив проти постачання зброї Ізраїлю
5 жовтня, 21:53
Марк Рютте прокоментував дозвіл Україні на використання далекобійних ракет по РФ
Дозвіл на удари вглиб РФ: генсек НАТО зробив нову заяву
10 жовтня, 15:57
Відправлення інструкторів дало б змогу розв'язати деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази
Британія розглядає відправку військових інструкторів в Україну – The Times
10 жовтня, 17:47
Медики розробили незаконну схему заробітку через допомогу в отриманні інвалідності
Килим із доларів: на Хмельниччині викрито двох медиків, які допомагали отримати інвалідність
14 жовтня, 12:28
«Unleashed – це захоплива розповідь про останні буремні роки», – заявили у видавництві HarperCollins
Мемуари Бориса Джонсона стали бестселером у перший тиждень продажів
15 жовтня, 20:51
Маленький Матвійко та його рятівник
Лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію та врятували п’ятимісячного малюка
29 жовтня, 22:13
Рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними
Чи допустять очільників МСЕК до роботи у новій системі лікарських комісій? Відповідь МОЗ
29 жовтня, 20:43
Міжнародний союз електрозв’язку – це спеціалізоване агентство ООН, яке встановлює стандарти у сфері зв’язку, керує розподілом радіочастот та супутникових орбіт
РФ три роки не керуватиме у Міжнародному союзі електрозв’язку: деталі від Мінцифри
31 жовтня, 13:16
Одна із жінок зізналася, що завжди відчувала себе чужою у власній родині, адже не мала жодної схожості з людьми, яких протягом 55 років вважала родичами
У Британії немовлят переплутали в лікарні: родини дізналися про це через пів століття
3 листопада, 12:41

HiTech

Лікарі у Британії почали використовувати «калькулятор смерті» для пацієнтів
Лікарі у Британії почали використовувати «калькулятор смерті» для пацієнтів
Японія запустила флагманську ракету з військовим супутником (відео)
Японія запустила флагманську ракету з військовим супутником (відео)
Електрика з космосу для тисяч будинків: Ісландія готує амбітний проєкт
Електрика з космосу для тисяч будинків: Ісландія готує амбітний проєкт
Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку на російські банки у Криму
Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку на російські банки у Криму
Ілон Маск веде переговори на Близькому Сході щодо штучного інтелекту – FT
Ілон Маск веде переговори на Близькому Сході щодо штучного інтелекту – FT
Цукерберг вирішив кинути новий виклик Google
Цукерберг вирішив кинути новий виклик Google

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
19K
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування
16K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
9381
Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
8612
РПЦ відповіла 30 архієреям Московської церкви, які виступили проти усунення донецького ієрарха

Новини

5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:01
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Вчора, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Вчора, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua