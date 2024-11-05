Лікарі у Британії почали використовувати «калькулятор смерті» для пацієнтів

Daily Mail: лікарі в Британії за допомогою штучного інтелекту почали обчислювати можливу дату смерті пацієнтів

Лікарі з Великої Британії почали застосовувати так званий калькулятор на основі штучного інтелекту, щоб приблизно визначати дату смерті пацієнтів. Про це пише Daily Mail. За інформацією журналістів, розрахунок відбувається з урахуванням результатів електрокардіограми.

«Використовуючи результати однієї електрокардіограми (ЕКГ), яка займає кілька хвилин і реєструє електричну активність серця, він здатний виявити приховані проблеми зі здоров'ям, які лікарі можуть не помітити», – зазначили співрозмовники.

Шанс на успішне визначення дати смерті лікарі оцінили у 78%. Штучний інтелект аналізує результати ЕКГ виявлення симптомів аритмії і серцевої недостатності досі повного прояви.

Раніше Національна служба охорони здоров'я Великої Британії запропонувала лікарям швидкої допомоги працювати за схемою «кинь та йди». Вона має на увазі, що медикам розумніше залишати пацієнтів у лікарняних коридорах без завершення їхньої госпіталізації, віддаючи пріоритет більш серйозним викликам.