Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон виступив проти постачання зброї Ізраїлю

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Макрон виступив проти постачання зброї Ізраїлю
Французький президент не дуже оптимістично оцінює можливість припинення вогню найближчим часом
фото з відкритих джерел

Французький лідер упевнений, що «пріоритетом є повернення до політичного розв’язання» конфлікту

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за припинення постачання Ізраїлю зброї для війни в Секторі Гази. Про це він заявив в інтерв’ю суспільному телеканалу France Inter.

Французький лідер упевнений, що «пріоритетом є повернення до політичного розв’язання» конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС. Він також додав, що сама «Франція нічого не постачає».

«Ми засудили терористичну атаку ХАМАСу 7 жовтня та визнали право Ізраїлю захищатися, але як демократична держава. Ізраїль повинен поважати міжнародне та гуманітарне право», – сказав Макрон.

Він також додав, що Франція «не бореться з тероризмом і проти терористів, жертвуючи цивільним населенням». А втім, французький президент не дуже оптимістично оцінює можливість припинення вогню найближчим часом.

Крім того, Макрон прокоментував операцію Ізраїлю на півдні Лівану, сказавши, що «ліванський народ не може бути принесений у жертву, і Ліван не може стати новим Сектором Гази».

Наразі основним постачальником зброї для Ізраїлю є США. У вересні Велика Британія оголосила про призупинення близько 30 із 350 ліцензій на експорт зброї ізраїльтянам, пояснивши, що існує ризик того, що озброєння використовуватиметься у Секторі Гази.

Нагадаємо, Ізраїльські військові заявили про ліквідацію кілька місяців тому високопосадовця угруповання «ХАМАС» Раухі Муштаху, який де-факто був «прем'єр-міністром» сектору Гази. 

Як відомо, Ізраїль продовжує активну боротьбу проти угруповання ХАМАС у секторі Гази. ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) нещодавно знищила масштабний тунель завдовжки 2,5 км, що був частиною підземної мережі ХАМАС.  Цей тунель використовувався для переміщення терористів та зброї, з'єднуючи північну і південну частини Гази. Для його руйнування ЦАХАЛ застосував понад 30 тонн вибухівки, завдавши суттєвого удару по логістиці ХАМАС​.

27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Читайте також:

Теги: Ізраїль експорт армія Франція військові Велика Британія держава Еммануель Макрон президент ХАМАС озброєння Ліван

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північна Корея постачає боєприпаси росіянам
Північна Корея передає Росії майже 3 млн боєприпасів на рік – The Times
Сьогодні, 13:45
Росіяни продовжують тиснути на позиції ЗСУ на різних напрямках
Карта бойових дій в Україні станом на 01 жовтня 2024 року
1 жовтня, 00:30
Ізраїль стирає «червоні лінії»
Що продемонструвала загибель генсека руху «Хезболла» Хасана Насралли?
30 вересня, 20:20
Трамп розкритикував Зеленського
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
24 вересня, 06:04
Позиція Великої Британії щодо застосування далекобійних ракет Storm Shadow Україною залишається незмінною
Дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія зробила заяву
23 вересня, 16:23
Знищення складу боєприпасів у Торопці змусить росіян перебудувати логістику – ISW
Знищення складу боєприпасів у Торопці змусить росіян перебудувати логістику – ISW
23 вересня, 05:25
Реактивний винищувач F-16 в українському камуфляжі
Повітряний бій буде програно: експерт розкритикував озброєння українських F-16
17 вересня, 20:40
Українські військові, ймовірно, готуватимуться на території Польщі
У Польщі бракує добровольців, щоб сформувати бригаду українського легіону
16 вересня, 21:52
Самохідна гаубиця 2000 стала популярною серед українських військових через відмінну броню
ЗСУ критично бракує запчастин до західної техніки – Bild
10 вересня, 08:18

Політика

Фіцо розповів, із яким проханням звернеться до України
Фіцо розповів, із яким проханням звернеться до України
Депутат Бундестагу: Ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж населення України
Депутат Бундестагу: Ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж населення України
Розвідувальний літак НАТО стежить за російським флотом у Чорному морі
Розвідувальний літак НАТО стежить за російським флотом у Чорному морі
НАТО розгорне майже 50 бригад додатково для запобігання агресії РФ в Європі
НАТО розгорне майже 50 бригад додатково для запобігання агресії РФ в Європі
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію більше 400 бойовиків «Хезболли», багато з них командири
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію більше 400 бойовиків «Хезболли», багато з них командири
Ізраїль, імовірно, ліквідував нового главу «Хезболли» Сафі ад-Діна
Ізраїль, імовірно, ліквідував нового главу «Хезболли» Сафі ад-Діна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2024
16K
Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують восени
15K
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
8264
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5883
Орбан пригрозив Бельгії: причина

Новини

Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Сьогодні, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Сьогодні, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua