Макрон виступив проти постачання зброї Ізраїлю
Французький лідер упевнений, що «пріоритетом є повернення до політичного розв’язання» конфлікту
Президент Франції Еммануель Макрон виступив за припинення постачання Ізраїлю зброї для війни в Секторі Гази. Про це він заявив в інтерв’ю суспільному телеканалу France Inter.
Французький лідер упевнений, що «пріоритетом є повернення до політичного розв’язання» конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС. Він також додав, що сама «Франція нічого не постачає».
«Ми засудили терористичну атаку ХАМАСу 7 жовтня та визнали право Ізраїлю захищатися, але як демократична держава. Ізраїль повинен поважати міжнародне та гуманітарне право», – сказав Макрон.
Він також додав, що Франція «не бореться з тероризмом і проти терористів, жертвуючи цивільним населенням». А втім, французький президент не дуже оптимістично оцінює можливість припинення вогню найближчим часом.
Крім того, Макрон прокоментував операцію Ізраїлю на півдні Лівану, сказавши, що «ліванський народ не може бути принесений у жертву, і Ліван не може стати новим Сектором Гази».
Наразі основним постачальником зброї для Ізраїлю є США. У вересні Велика Британія оголосила про призупинення близько 30 із 350 ліцензій на експорт зброї ізраїльтянам, пояснивши, що існує ризик того, що озброєння використовуватиметься у Секторі Гази.
Нагадаємо, Ізраїльські військові заявили про ліквідацію кілька місяців тому високопосадовця угруповання «ХАМАС» Раухі Муштаху, який де-факто був «прем'єр-міністром» сектору Гази.
Як відомо, Ізраїль продовжує активну боротьбу проти угруповання ХАМАС у секторі Гази. ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) нещодавно знищила масштабний тунель завдовжки 2,5 км, що був частиною підземної мережі ХАМАС. Цей тунель використовувався для переміщення терористів та зброї, з'єднуючи північну і південну частини Гази. Для його руйнування ЦАХАЛ застосував понад 30 тонн вибухівки, завдавши суттєвого удару по логістиці ХАМАС.
27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.
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