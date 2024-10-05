Макрон виступив проти постачання зброї Ізраїлю

Французький лідер упевнений, що «пріоритетом є повернення до політичного розв’язання» конфлікту

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за припинення постачання Ізраїлю зброї для війни в Секторі Гази. Про це він заявив в інтерв’ю суспільному телеканалу France Inter.

Французький лідер упевнений, що «пріоритетом є повернення до політичного розв’язання» конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС. Він також додав, що сама «Франція нічого не постачає».

«Ми засудили терористичну атаку ХАМАСу 7 жовтня та визнали право Ізраїлю захищатися, але як демократична держава. Ізраїль повинен поважати міжнародне та гуманітарне право», – сказав Макрон.

Він також додав, що Франція «не бореться з тероризмом і проти терористів, жертвуючи цивільним населенням». А втім, французький президент не дуже оптимістично оцінює можливість припинення вогню найближчим часом.

Крім того, Макрон прокоментував операцію Ізраїлю на півдні Лівану, сказавши, що «ліванський народ не може бути принесений у жертву, і Ліван не може стати новим Сектором Гази».

Наразі основним постачальником зброї для Ізраїлю є США. У вересні Велика Британія оголосила про призупинення близько 30 із 350 ліцензій на експорт зброї ізраїльтянам, пояснивши, що існує ризик того, що озброєння використовуватиметься у Секторі Гази.

Нагадаємо, Ізраїльські військові заявили про ліквідацію кілька місяців тому високопосадовця угруповання «ХАМАС» Раухі Муштаху, який де-факто був «прем'єр-міністром» сектору Гази.

Як відомо, Ізраїль продовжує активну боротьбу проти угруповання ХАМАС у секторі Гази. ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) нещодавно знищила масштабний тунель завдовжки 2,5 км, що був частиною підземної мережі ХАМАС. Цей тунель використовувався для переміщення терористів та зброї, з'єднуючи північну і південну частини Гази. Для його руйнування ЦАХАЛ застосував понад 30 тонн вибухівки, завдавши суттєвого удару по логістиці ХАМАС​.

27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.