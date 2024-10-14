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Килим із доларів: на Хмельниччині викрито двох медиків, які допомагали отримати інвалідність

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Килим із доларів: на Хмельниччині викрито двох медиків, які допомагали отримати інвалідність
Медики розробили незаконну схему заробітку через допомогу в отриманні інвалідності
фото: обласна Хмельницька прокуратура

Медичні працівники брали за свої «послуги» від $3600 до $7800

У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які допомагали отримати «липову» інвалідність. У них вилучено майже 8 млн грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру лікарці-неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). За даними слідства, медики розробили незаконну схему заробітку через допомогу в отриманні інвалідності», – йдеться у повідомленні.

Килим із доларів: на Хмельниччині викрито двох медиків, які допомагали отримати інвалідність фото 1

Правоохоронці зазначають, що фельдшер організовував пошук громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Водночас лікарка оформляла «клієнтів» на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. Надалі це ставало підставою для встановлення груп інвалідності.

Килим із доларів: на Хмельниччині викрито двох медиків, які допомагали отримати інвалідність фото 2

Медичні працівники брали за свої «послуги» від $3600 до $7800.

«У ході обшуків у підозрюваних вилучено $182 тис., понад €6500, що еквівалентно майже 8 млн грн, а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони», – зауважують правоохоронці.

Килим із доларів: на Хмельниччині викрито двох медиків, які допомагали отримати інвалідність фото 3

Наразі фельдшеру обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо лікарки – перебуває на розгляді в суді. Перевіряється причетність до вчинення злочину працівників МСЕК.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Також «Слуга народу» запустила процедуру імперативного мандата щодо керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

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Теги: корупція в Україні Офіс Генерального прокурора лікар лікарня ухилянти мобілізація війна Україна корупція Хмельниччина

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Кримінал

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