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У Британії немовлят переплутали в лікарні: родини дізналися про це через пів століття

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Британії немовлят переплутали в лікарні: родини дізналися про це через пів століття
Одна із жінок зізналася, що завжди відчувала себе чужою у власній родині, адже не мала жодної схожості з людьми, яких протягом 55 років вважала родичами
фото з відкритих джерел

Медслужба назвали випадок «унікальним та складним», триває робота з визначення суми компенсації, яку виплатять родинам

У одній із лікарень Великої Британії в 1967 році випадково переплутали двох новонароджених. Про медичну помилку родини дізналися випадково лише через 55 років – у цьому допоміг домашній тест ДНК. Про це повідомляє BBC.

Через перший задокументований випадок жінки, яких підмінили в лікарні, очікують компенсації від Британської служби охорони здоров’я.

Історія розпочалася в 2021 році, коли британець Тоні вирішив використати тест ДНК, який отримав як подарунок на Різдво. Через певний час чоловік отримав результати, які спершу виглядали передбачуваними. Аналіз точно визначив його походження з Ірландії, звідки родом його мати. Також на генеалогічному дереві був його двоюрідний брат, який раніше здавав тест ДНК.

Однак тест називав його сестрою невідому для нього жінку на ім’я Клер (ім’я змінено).

Організація, яка проводить генетичний аналіз, надає можливість зв’язатися із родичами з генеалогічного дерева. Цією можливістю вирішив скористатися спантеличений Тоні.

Під час листування чоловік з’ясував, що Клер народилася в тому ж медзакладі, що і Джессіка, яку він усе життя вважав своєю сестрою. 55-річні жінки прийшли на світ із різницею в кілька годин. Тоді Тоні припустив, що незадовго після народження дівчаток переплутали в лікарні.

Клер зізналася, що завжди відчувала себе чужою у власній родині, адже не мала жодної схожості з людьми, яких протягом 55 років вважала родичами.

Згодом Клер вдалося познайомитися зі своєю біологічною матір’ю Джоан та рідним братом. На її подив виявилося, що справжні родичі проживали в селі, повз яке жінка щоранку проїжджала дорогою на роботу. Однак біологічна мати Джессіки, яка давно розлучилася зі батьком жінки, померла на початку 2024 року.

Тоні звернувся до національної медичної служби Великої Британії і надав результати домашніх тестів ДНК. Там визнали, що дійсно була помилка медичних працівників, через яку немовлят помилково віддали в чужі родини.

У службі назвали випадок «унікальним та складним», тому там досі працюють над визначенням суми компенсації, яку виплатять родинам.

Нагадаємо, у Стамбулі спалахнув великий скандал, пов'язаний з діяльністю злочинного угруповання лікарів. Як пише газета Hürriyet, учасники злочинного угруповання займалися перенаправленням новонароджених до приватних клінік замість державних медичних закладів для отримання незаконного прибутку.

До слова, перші у світі дев'ять близнюків, що вижили, святкують свій третій день народження. Вони насолоджуються цією подією вдома в Малі з батьками та шестирічною сестрою Судою.

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Теги: діти Велика Британія подарунок день народження чоловік жінка скандал

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