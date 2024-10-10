Дозвіл на удари вглиб РФ: генсек НАТО зробив нову заяву

«Юридично це можливо», – Рютте

Питання дозволу Україні на використання далекобійної зброї вглиб Росії залежить від конкретних країн. Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«У першу чергу, це залежить від союзників. Союзники повинні вирішувати, як зброя, яку вони постачають до України, може бути застосована», – сказав генсек.

Рютте додав, що використання наданої Україні зброї – це питання, яке вирішується окремими союзниками.

«Юридично це можливо, тому що юридично Україна має право використовувати свою зброю, якщо вона може вражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України. Але чи будуть це робити окремі союзники, зрештою, завжди залежить від них», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Велика Британія і США близькі до того, щоб дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії проти цілей на території РФ. Цьому сприяли поставки нових іранських ракет Москві.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ. Одразу три співрозмовники видання заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.