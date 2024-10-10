Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дозвіл на удари вглиб РФ: генсек НАТО зробив нову заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дозвіл на удари вглиб РФ: генсек НАТО зробив нову заяву
Марк Рютте прокоментував дозвіл Україні на використання далекобійних ракет по РФ
фото: скріншот з відео

«Юридично це можливо», – Рютте

Питання дозволу Україні на використання далекобійної зброї вглиб Росії залежить від конкретних країн. Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«У першу чергу, це залежить від союзників. Союзники повинні вирішувати, як зброя, яку вони постачають до України, може бути застосована», – сказав генсек.

Рютте додав, що використання наданої Україні зброї – це питання, яке вирішується окремими союзниками.

«Юридично це можливо, тому що юридично Україна має право використовувати свою зброю, якщо вона може вражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України. Але чи будуть це робити окремі союзники, зрештою, завжди залежить від них», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Велика Британія і США близькі до того, щоб дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії проти цілей на території РФ. Цьому сприяли поставки нових іранських ракет Москві.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру. 

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ. Одразу три співрозмовники видання заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.

Читайте також:

Теги: Велика Британія війна росія озброєння зброя Україна Марк Рютте НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни захищають цінності демократичного світу
Де був би Захід, якби не Україна?
12 вересня, 19:19
Героїнею чемпіонського номера Playboy стала найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан
Найтитулованіша українська спортсменка знялася для обкладинки Playboy (фото)
20 вересня, 18:49
Трюдо: «Канада повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї для запобігання і припинення подальшої спроможності Росії знищувати українське цивільне населення»
Дозвіл на удари углиб РФ: Канада висловила свою позицію
14 вересня, 03:54
Україна нарощує внутрішнє виробництво БпЛА і перекидає техніку зі складів або резервних бригад, щоб компенсувати недостатню військову допомогу Заходу
ISW вказав на недоліки української армії
17 вересня, 08:59
МОН прокоментувало ситуацію про карту без Криму
Українські підручники з картами без Криму: у МОН прокоментували скандал
28 вересня, 07:30
Адміністраторка агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер розповіла, куди будуть спрямовані кошти
USAID оголосило про нову допомогу Україні на понад $1 млрд: на що підуть кошти
2 жовтня, 19:31
Активістки приїхали до дипломатичного представництва на мопеді
Активістки Femen влаштували перформанс із роздяганням біля посольства Ірану (фото)
4 жовтня, 14:05
Літаки НАТО патрулюють акваторію Чорного моря
Розвідувальний літак НАТО стежить за російським флотом у Чорному морі
5 жовтня, 16:46
Лавров додав, що плани Москви «узгоджуються з траєкторією світу, що швидко змінюється»
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
8 жовтня, 14:59

Політика

Путін спростив правила перетину кордону для громадян Грузії
Путін спростив правила перетину кордону для громадян Грузії
НАТО проведе ядерні навчання на тлі російських погроз
НАТО проведе ядерні навчання на тлі російських погроз
Дозвіл на удари вглиб РФ: генсек НАТО зробив нову заяву
Дозвіл на удари вглиб РФ: генсек НАТО зробив нову заяву
Зеленський представив Стармеру план перемоги України
Зеленський представив Стармеру план перемоги України
Прем'єр Грузії вважає, що цинічні банери його партії «оголили правду» про Україну
Прем'єр Грузії вважає, що цинічні банери його партії «оголили правду» про Україну
Активність російських операцій впливу по світу. Чехія шокувала статистикою
Активність російських операцій впливу по світу. Чехія шокувала статистикою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
16K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
12K
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW
12K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
11K
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua