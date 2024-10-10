Британія розглядає відправку військових інструкторів в Україну – The Times

Відправлення інструкторів дало б змогу розв'язати деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази

Невеликі групи британських військових інструкторів можуть вирушити на захід України

Велика Британія обговорює можливість відправки військових в Україну, які мають допомогти у підготовці новобранців. Про це повідомляє The Times.

Передбачається, що невеликі групи британських військових інструкторів можуть вирушити на захід України. Вони займатимуться базовою підготовкою українських новобранців перед відправкою на фронт.

Джерела видання наголошують, що таке рішення британців дозволило б розв'язати деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти. Так, відправка британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б «дешевшою для і кращою».

Варто нагадати, що в рамках багатонаціональної військової операції під кодовою назвою «Інтерфлекс», десятки тисяч українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії. Але за словами міністра оборони Британії Джона Гілі, «найбільшою перешкодою» у підготовці українців є «надання Україною особового складу для навчання».

Водночас українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане «потужним військово-політичним сигналом» для інших країн і для самої Росії. Це також ознаменує початок «де-факто» розгортання військової інфраструктури НАТО на території України і стане «потужним стримуючим фактором». Таке рішення дозволить британським військовим переймати бойові навички в українських військових. А також даватиме змогу випробовувати новітнє озброєння, яке розробляється для війни.

Джерело повідомило, що Україна сподівається на те, що британське керівництво надихне Францію наслідувати її приклад і проводитиме навчання в Україні.

Нагадаємо, група із 30 інструкторів Сил оборони Естонії відправиться цього тижня до Великої Британії для підготовки українських солдатів.

Як відомо Естонія в січні 2024 року вирішила приєднатися до навчальної місії Interflex, яку очолює Велика Британія, в рамках якої проводиться базова підготовка солдатів для українських сил оборони. Крім Естонії, у ній беруть участь країни Північної Європи, Балтії, Австралія, Нова Зеландія, Канада та Косово.

До слова, голова тимчасової спецкомісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання західного озброєння Олександра Устінова в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що іноземні військові інструктори присутні в Україні приблизно з 2015 року, але наразі їх можуть надсилати ще більше.