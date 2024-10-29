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Чи допустять очільників МСЕК до роботи у новій системі лікарських комісій? Відповідь МОЗ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи допустять очільників МСЕК до роботи у новій системі лікарських комісій? Відповідь МОЗ
Рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністерства охорони здоров'я розповіло деталі роботи нової системи лікарських комісій

Очільники медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), не будуть допущені до роботи в оновленій системі лікарських комісій. Про це «Суспільному» повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

«Інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але за певних умов. Основним критерієм, за яким їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики. Як пояснили у МОЗ, ця зміна є необхідною, аби експертизу проводили лікарі, що мають актуальний рівень медичних знань», – йдеться у матеріалі.

МОЗ зауважило, що справи, які уже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.

Водночас рішення, ухвалені МСЕК до 31 грудня, залишатимуться чинними. Переглядатимуться лише ті справи, щодо яких ведуться розслідування правоохоронних органів або які підпадатимуть під нові вимоги, визначені РНБО.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як відомо, понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

«Главком» звернув увагу, що голова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, зберегла посаду.

Після цього інциденту розпочалася хвиля перевірок та звільнень голів МСЕК. Так, у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.  Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я лікар лікарня медицина Україна

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