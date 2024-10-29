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Лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію та врятували п’ятимісячного малюка

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію та врятували п’ятимісячного малюка
Маленький Матвійко та його рятівник
фото: НДСЛ Охматдит/Facebook

Медики вперше пересадили дитині частину печінки

Лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію з пересадки частини печінки п’ятимісячному малюкові. Процедура була для хлопчика єдиним шансом вижити. Про це розповіли у пресслужбі лікарні.

Медики виконали моносегментну трансплантацію печінки. Як зазначається, це перша пересадка в Україні від дорослого для пацієнта такого віку. Для цієї операції медики «Охматдиту» консультувалися з колегами з Японії та Кореї, щоб обрати оптимальний підхід.

Маленький Матвій народився недоношеним – на 36 тижні вагітності. Тоді в дитини виявили рідкісну ваду розвитку – біліарну атрезію, при якій жовчний міхур та жовчні протоки в печінці відсутні. Унаслідок цього в печінці починають накопичуватись токсини, що швидко призводять до цирозу.

Через те, що діагноз поставили запізно, уникнути пересадки було неможливо. До «Охматдиту» хлопчик потрапив у чотири місяці у критичному стані.

Лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію та врятували п’ятимісячного малюка фото 1

Через печінкову недостатність у нього також почали відмовляти нирки. Команда медиків інтенсивної терапії, реаніматологів, спеціалістів-нефрологів понад тиждень боролася за життя хлопчика, використовуючи спеціальне обладнання, яке тимчасово виконувало функції нирок і печінки. Коли стан вдалося стабілізувати, лікарі вирішили провести трансплантацію.

Лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію та врятували п’ятимісячного малюка фото 2

«Моносегментна трансплантація печінки від дорослого донора потребує дуже точних розрахунків, адже орган повинен відповідати вазі та фізіологічним особливостям дитини. Донором для Матвія стала його мама, чия печінка ідеально підійшла для цієї надскладної операції. Частка, яку ми пересадили, важила 118 грамів», – пояснив хірург-трансплантолог Олег Годік.

Лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію та врятували п’ятимісячного малюка фото 3

Трансплантація тривала майже добу: спершу взяли орган від мами, а потім пересадили його хлопчикові. Після трансплантації Матвій пройшов непростий період реабілітації. Його мама лише на третій день змогла побачити сина.

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Наразі хлопчика вже виписали додому. Найближчі пів року він проходитиме регулярні обстеження під наглядом спеціалістів «Охматдиту».

Раніше Національна служба здоров'я пояснила, які операції роблять безкоштовно. 

Також українські лікарі провели унікальну операцію на мозку. 

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Теги: діагноз Охматдит медицина Київ

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Здоров'я

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