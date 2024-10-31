РФ три роки не керуватиме у Міжнародному союзі електрозв’язку: деталі від Мінцифри

Рішення підтримали 40 країн, серед них – США, Велика Британія, Канада

Українська делегація Міністерства цифрової трансформації під час участі у Світовій Асамблеї Стандартизації Телекомунікацій заблокувала росіянам доступ до керівних посад у дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв’язку на період 2025-2028 років. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Там зазначили, що відтепер тепер росіяни мають обмежений доступ до світових телекомунікаційних процесів – вони матимуть змогу лише спостерігати за результатами досліджень, але не впливатимуть на них.

Таке рішення підтримали 40 країн, серед них – США, Велика Британія, Канада, Японія, Франція, Польща та інші. Воно посилить захист міжнародного права та глобальної телекомунікаційної безпеки.

У Мінцифри пояснили, що Міжнародний союз електрозв’язку – це спеціалізоване агентство ООН, яке встановлює стандарти у сфері зв’язку, керує розподілом радіочастот та супутникових орбіт, а також допомагає країнам розвивати телекомунікаційну інфраструктуру. До агентства входять 193 країни, тому рішення та стандарти, які ухвалює союз, є ключовими для глобальної телекомунікаційної галузі у світі.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 30 жовтня ввело санкції проти 275 осіб та організацій, які беруть участь у постачанні до Росії передових технологій та обладнання, які необхідні для підтримки військової машини.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Також повідомлялося, що 25 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся із з головою Євроради Шарлем Мішелем та обговорив з ним можливість використання російських заморожених активів. Зеленський підкреслив, що Україна вже отримала близько 1,5 млрд євро від заморожених російських активів та подякував європейським партнерам за реалізацію такого проєкту.