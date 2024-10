Мемуари Бориса Джонсона стали бестселером у перший тиждень продажів

Борис Джонсон був прем’єр-міністром Великої Британії з 2019 по 2022 рік

Мемуари Бориса Джонсона, Unleashed, були продані 42 528 примірниками першого тижня після публікації 10 жовтня, що зробило їх бестселером минулого тижня. Про це повідомляє The Guardian.

«Ми раді бачити, що Unleashed Бориса Джонсона стала бестселером номером один у всій країні цього тижня. Борис – природжений письменник, а Unleashed – це захоплива розповідь про останні буремні роки», – заявили у видавництві HarperCollins.

Зазначається, що за продажами мемуари Джонсона випередили кулінарну книгу The Food for Life Cookbook Тіма Спектора (29 732 примірників), і Midnigt and Blue Ієна Ренкіна (19 359 примірників).

Unleashed охоплює період роботи Джонсона на посадах мера Лондона, міністра закордонних справ і прем’єр-міністра. У книжці також ідеться про COVID-19, Brexit і парламентські вибори у Британії у 2019 році.

«Книга Джонсона дає його версію великих епізодів», – написав Мартін Кеттл в огляді Guardian. «Хоч Джонсон любить виставляти напоказ зовнішні ознаки свого інтелекту, у всій книзі немає жодного філософського речення», – додав оглядач.

Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав у мемуарах, що причиною смерті королеви Єлизавети II була форма раку кісток. Джонсон «знав протягом року чи більше» на момент своєї відставки у вересні 2022 року, що королева Єлизавета мала «форму раку кісток». Це – перший випадок, коли високопоставлений політик Великої Британії назвав ймовірну причину смерті монархині, яку в офіційному свідоцтві про її смерть позначили як «старість».