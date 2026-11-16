Масштабні збої в найбільших банках США: тисячі клієнтів повідомляють про проблеми

Найчастіше клієнти скаржилися на неможливість увійти до банківського акаунту

Клієнти одразу кількох великих банків США зіткнулися з перебоями в роботі онлайн-сервісів. Користувачі повідомляють про проблеми з входом до особистих кабінетів, переглядом балансів і проведенням переказів. Найбільше скарг надійшло від клієнтів Chase, повідомляє Associated Press, передає «Главком».

Про проблеми 16 листопада повідомляли клієнти Bank of America, Chase, J.P. Morgan, U.S. Bank, Wells Fargo та платіжного сервісу Zelle. За даними Downdetector, користувачі цих фінансових установ фіксували перебої в роботі онлайн-банкінгу та інших цифрових послуг.

Клієнти скаржаться на проблеми з роботою найбільших банків та платіжних систем США фото: скриншот

Найбільший сплеск скарг зафіксували щодо Chase. За інформацією San Francisco Chronicle, невдовзі після 10:30 ранку за тихоокеанським часом надійшло майже 4,5 тис. повідомлень про проблеми. Найчастіше клієнти скаржилися на неможливість увійти до банківського акаунту через сайт. Також користувачі повідомляли про труднощі з перевіркою балансів, переказами та проведенням інших операцій.

Окремо Downdetector зафіксував майже тисячу скарг, пов’язаних із Bank of America, Wells Fargo та U.S. Bank. Водночас кількість повідомлень на сервісі не означає, що всі ці користувачі втратили доступ до своїх рахунків: ідеться про звернення людей, які зіткнулися з певними труднощами.

У Chase підтвердили наявність проблеми з онлайн-банкінгом. У відповіді клієнту в соцмережі X представники банку повідомили, що працюють над її усуненням, і порадили спробувати скористатися сервісом пізніше.

Причини перебоїв наразі невідомі. Також немає підтверджень, що проблеми в різних банках пов’язані між собою або мають спільне технічне походження.

Водночас напередодні в соціальних мережах та анонімних Telegram-каналах почали поширювати конспірологічні теорії про нібито майбутній «цифровий апокаліпсис». Серед чуток – можливе відключення світового інтернету на три місяці, злам банківських систем та обнулення рахунків.

До цих тверджень також прив'язують рекомендації європейських та інших державних відомств мати вдома запас води, їжі та необхідних речей щонайменше на 72 години. Однак це загальні рекомендації для підготовки до надзвичайних ситуацій, зокрема стихійних лих, аварій чи перебоїв із постачанням, а не попередження про події 17 листопада.

Прихильники теорій змови згадують і серіал «Сімпсони», стверджуючи, що в одному з епізодів нібито передбачили відключення електроенергії у листопаді. Водночас жодних підтверджень зв'язку між цими чутками та плановою перевіркою американської системи оповіщення немає.