Союзник Росії пригрозив ударами по Києву, Львову та Одесі? У мережі поширено фейк

Державний телеканал показав карту Європи з позначеними українськими містами, ракетами та зображеннями вибухів

У мережі поширилася інформація, що іранський державний телеканал IRINN показав у своєму ефірі карту Європи, на якій позначив Київ, Львів та Одесу серед міст, які можуть опинитися під ракетними ударами. Сюжет супроводжувався погрозами на адресу США та їхніх союзників. Умова, за якої Тегеран може вдатися до таких дій, – нові американські удари по Ірану. Про це повідомляє «Главком».

На продемонстрованій карті були зображені ракети, що летять із боку Ірану, та вибухи на території європейських країн. Серед позначених міст – Київ, Львів, Одеса, а також польський Жешув. Біля Львова графічно показали вибух.

Графіка в ефірі державного мовника Ірану з погрозами в адресу Європи та України фото: скриншот ефіру

Картинку супроводжував напис перською мовою: «Наші ракети досягнуть Європи, і ми знищимо американських імперіалістів та їхніх союзників». Цю графіку нібито показали у вечірньому випуску новин IRINN, а також в аналітичній програмі «Час Ірану».

Випуск ще однієї програми іранського телебачення з графіками можливих ударів по Україні фото: кадр з ефіру

Важливо зазначити, що Іран дійсно погрожував США в разі нових ударів, проте згадував лише можливі атаки європейських союзників американців. Кадри з Україною виявилися монтажем.

Як насправді виглядав ефір фото: кадр з відео

Варто нагадати, Сполучені Штати Америки завдали удару по іранському острову Кешм, розташованому поблизу входу в Ормузьку протоку. За даними американських журналістів, атака стала частиною серії обмежених військових операцій, які Вашингтон протягом останніх кількох тижнів проводить без публічних оголошень.